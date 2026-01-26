Slovenski futsalski reprezentanti, zlasti tisti, ki se dokazujejo v domačih klubih, so vajeni igrati tekme pred bistveno manjšim številom gledalcev. Zato so lahko v petek še toliko bolj uživali v imenitni kulisi, ki jo je v dvorani Stožice na uvodni tekmi evropskega prvenstva proti Španiji (1:4) ustvarilo dobrih osem tisoč gledalcev. Med njimi ni manjkalo glasnih navijačev. "To je krona moje kariere," priznava 33-letni vratar Marko Peček, ki je proti Španiji branil v drugem polčasu in se zelo izkazal, saj je mrežo ohranil nedotaknjeno. Danes ga čaka dvoboj za biti ali ne biti proti Belgiji.

Tako je bilo že leta 2018, tako je tudi letos. Slovenijo znova trese futsalska vročica. V dvorani Stožice na evropskem prvenstvu nastopajo največji mojstri dvoranskega nogometa, ki ima veliko ljubiteljev tudi na sončni strani Alp.

Uvodno dejanje med Slovenijo in Španijo, največjo favoritinjo za naslov evropskega naslova, si je v petek ogledalo več kot osem tisoč gledalcev. Vzdušje je bilo veličastno, ogromno varovancev Tomislava Horvata, ki ima v izbrani vrsti tudi veliko mlajših igralcev, pa je imelo prvič opravka s tako veličastnim vzdušjem.

Večina reprezentance prvič zaigrala pred toliko gledalci

Marko Peček je v petek debitiral na velikem tekmovanju. Foto: Filip Barbalić Prvič je pred tako številčnim občinstvom doma zaigral tudi 33-letni Marko Peček. V petek je debitiral na evropskem prvenstvu in čutil malce treme. "Vesel in ponosen sem, ker sem del te ekipe, del te zgodbe. Ko vidiš, koliko ljudi stoji za tabo ... To je krona moje kariere. Občutek je bil fenomenalen. Vsaj 80 odstotkov članov reprezentance še ni igralo pred toliko gledalci. Zato je bil to najprej šok," je dolgoletni vratar Dobovca užival, ko je barve Slovenije na Euru zastopal pred tako polnimi tribunami.

Srčno upa, da bodo ljubitelji futsala prepoznali pomembnost trenutka in Sloveniji na pomoč priskočili tudi danes, ko se bodo v drugem krogu skupine C pomerili z Belgijo. To je dvoboj, na katerem si Slovenija ne sme privoščiti spodrsljaja. Če bi izgubila, Španija pa bi pred tem upravičila vlogo favorita proti Belorusiji, bi Horvatova četa že pred zadnjim krogom ostala brez možnosti za tako želeno napredovanje v četrtfinale.

Združeni navijači Slovenije (ZNS) bodo prišli v velikem številu podpirat slovensko futsalsko reprezentanco tudi danes. Foto: Filip Barbalić

"S tekmama proti Belgiji in Belorusiji se prvenstvo za nas pravzaprav začenja. To sta ključni tekmi za preboj v četrtfinale. Zato vsi lepo vabljeni, da boste gledalci spet naš šesti igralec," zvečer pričakuje nov spektakel, ki pa bi lahko postregel s povsem drugačno tekmo od petkove proti Španiji.

"Belgijcem lahko povzročimo velike težave"

Kapetan Slovenije Igor Osredkar napoveduje, da bo lahko Slovenija za razliko od prve tekme računala na večjo posest žoge, vseeno pa se v domačem taboru dobro zavedajo, kako nevaren tekmec je lahko Belgija. Nenazadnje so v uvodnem nastopu suvereno nadigrali Belorusijo (4:0), blestel pa je zlasti belgijski kapetan Omar Rahou s tremi zadetki.

Slovenija bo iskala pot do prve zmage na letošnjem Euru, ki bi jo zelo približala želenemu preboju med najboljših osem. Foto: Filip Barbalić

"Belgija ni naivna ekipa, zna igrati, posamično in v igri ena na ena je zelo močna. Tu bomo morali biti pozorni na vsaj tri njihove igralce, ki izstopajo. Verjamem, da bomo na dan tekme optimalno pripravljeni in da rezultat ne bo izostal. Ne bomo se branili, ampak bomo morali napadati z žogo. To je dobra stvar za nas. Verjamem, da lahko Belgijcem povzročimo velike težave," sporoča Peček, ki je za slovensko reprezentanco branil na 31 tekmah.

Za mesto v vratih se poteguje s stanovskim kolegom Nejcem Berzelakom, ki je v petek hitro izkusil moč španske reprezentance. V prvem polčasu se je mreža vratarja Silika zatresla štirikrat, nato je sledila menjava v slovenskih vratih, Peček pa je bil kos izzivu in nekajkrat navdušil z izvrstnimi posredovanji.

Slovenijo do konca skupinskega dela čakata še tekmi z Belgijo in Belorusijo. Foto: Filip Barbalić

"Drugi polčas tekme s Španijo je tisto, kar velja vzeti dalje. Dokazali smo, da je bil prvi polčas slab dan, slab trenutek, slab začetek. V nadaljevanju je bil pravi boj. Pokazali smo, da se lahko kosamo s Španci. Po taki tekmi se pojavijo male poškodbe, prisotna je utrujenost. Bistveno je, da smo se dobro odpočili, sanirali vse te male poškodbe in potem gremo proti Belgiji na glavo," je za Nogometno zvezo Slovenije še povedal Peček.

Slovenija se bo danes proti Belgiji pomerila ob 20.30.