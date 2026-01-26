Dobre novice: zdravstveno stanje Michaela Schumacherja se izboljšuje

Legenda formule 1 Michael Schumacher, ki je pred 12 leti med smučanjem v Franciji utrpel hudo poškodbo glave, ni več priklenjen na posteljo. Zdaj doma uporablja invalidski voziček s pomočjo zdravstvenega osebja, so razkrili pri britanskem tabloidu Daily Mail.

Počasno okrevanje 57-letnega Nemca ostaja skrbno varovana skrivnost, ki jo poznajo le njegovi najožji družinski člani in peščica zaupanja vrednih prijateljev.

Vendar pa viri blizu njega v ekskluzivnem poročilu britanskega časnika trdijo, da zdaj uporablja invalidski voziček in da ga svojci lahko prevažajo po 50 milijonov evrov vredni vili v Glandu ob Ženevskem jezeru.

Zanj skrbi Corinna, njegova žena, s katero je poročen 30 let, skupaj z 24-urno ekipo medicinskih sester in terapevtov.

Schumacherjeva zasebnost je prednostna naloga. Odkar je utrpel poškodbo možganov pri padcu na skalo v bližini letovišča Meribel v francoskih Alpah, je njegova zasebnost strogo zaščitena.

Poskusi nekaterih nekdanjih zaposlenih, da bi prodali njegove fotografije med rehabilitacijo, so lani privedli do obsodb. Poročila, da se bo leta 2024 udeležil poroke svoje hčerke Gine, so se izkazala za neutemeljena.

Sedemkratni prvak formule 1 je 29. decembra 2013 v smučarski nesreči utrpel hudo poškodbo glave, kljub temu da je nosil čelado. Približno šest mesecev je bil v medicinski inducirani komi, nato pa so septembra 2014 začeli rehabilitacijo.

