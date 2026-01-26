Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nagradna igra, UEFA Futsal Euro 2026

Ponujamo vstopnice za današnji spektakel v futsalu med Slovenijo in Belgijo!

Slovenija Španija Igor Osredkar Futsal | Slovenska futsalska reprezentanca na letošnjem Euru računa na glasno podporo domačega občinstva. Boste prišli tudi Vi? | Foto Filip Barbalić

Slovenska futsalska reprezentanca na letošnjem Euru računa na glasno podporo domačega občinstva. Boste prišli tudi Vi?

Foto: Filip Barbalić

Slovenija po osmih letih znova gosti najboljše evropske reprezentance v futsalu. Želite izkusiti nepozaben spektakel v dvorani Stožice, uživati v mojstrovinah najboljših igralcev in slovenski izbrani vrsti pomagati do novih uspehov? Če boste sodelovali v nagradni igri in vam bo pri tem naklonjena sreča, si lahko zagotovite dve vstopnici za današnje dogajanje v Ljubljani, katerega vrhunec predstavlja večerni spopad Slovenije in Belgije (20.30). Vabljeni k sodelovanju!

Slovenija Španija Futsal
Sportal Slovenski vratar je bil sprva v šoku, nato pa doživel krono kariere

V sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije bomo danes osrečili tri nagrajence. Vsak bo prejel dve vstopnici, tako da bo lahko na atraktiven športni dogodek povabil njemu ljubo osebo in ji polepšal večer z nepozabnim spektaklom. Dvorana Stožice je na Euru v futsalu pokala po šivih že leta 2018, ko se je slovenska reprezentanca s pomočjo bučnih navijačev uvrstila med osem najboljših v Evropi. Letos ima podoben cilj, ogromen korak k temu pa bi predstavljal že uspeh na današnji tekmi z Belgijo. Tudi z vašo prisotnostjo?

Sodelujte v nagradni igri in si zagotovite dve vstopnici! O tem, ali se vam bo nasmehnila sreča in se bosta znašli na seznamu srečnih dobitnikov, boste obveščeni do 16. ure. Prav lahko se zgodi, da vas bosta takrat prek elektronske pošte spravili v dobro voljo dve vstopnici za današnji spektakel. Veliko sreče in užitkov ob spremljanju veličastnega futsal dogodka!

Če vašega imena ne bo med srečnimi dobitniki, se vam bo kmalu ponudila nova priložnost za brezplačen ogled atraktivnih tekem v futsalu. V torek bomo namreč v dopoldanskih urah osrečili pet ljubiteljev futsala, ki bodo prejeli po dve vstopnici za torkovo dogajanje v skupini D v Stožicah, v sredo pa bomo izžrebali še pet srečnežev, ki bodo prejeli dve vstopnici za četrtkovo dogajanje tako v dvorani Stožice kot tudi Hali Tivoli.
Nagradna igra slovenska futsal reprezentanca futsal Futsal Euro 2026
