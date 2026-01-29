Slovenija po drami brez četrtfinala, Belorusi utišali Stožice

Slovenija je na domačem evropskem prvenstvu v futsalu izgubila odločilno tekmo za uvrstitev v četrtfinale. Zmaga ali remi sta prinašala napredovanje, Slovenija pa je že po osmih sekundah igre povedla z zadetkom Jeremyja Bukovca, Belorusi pa so dobrih deset minut kasneje izenačili. Po popolnem preobratu gostov je izid na 2:2 spet poravnal Bukovec, a so Belorusi povedli še enkrat. Poraz z 2:3 je bil usoden, uvrstitve v četrtfinale se veseli Belgija.

Slovenija : Belorusija 2:3

Bukovec 1., 25.; Krikun 11, Kozel 22.,29.

Španija : Belgija 10:3

Rivera 3, Perez 6, Raya 8.,8.,36., Ramirez 21., Cecilio 24., Adolfo 27., Mellado 27.; Grello 8, Bachar 36, Rahou 39.

Prvo tekmo za biti ali ne biti je Slovenija odigrala že v ponedeljek, ko bi vse razen zmage nad Belgijo izjemno zapletlo pot do četrtfinala. Varovanci Tomislava Horvata so znova hitro zaostali, a je v prvem polčasu sledil odličen odgovor. Slovenska reprezentanca je petkrat zatresla mrežo Belgije, ta se je sicer v nadaljevanju vrnila po zaslugi izjemnega kapetana Omarja Rahouja, a ostalo je pri zasluženih treh točkah gostiteljev prvenstva.

Za Slovenijo je bila to šele tretja zmaga na 20. nastopu na evropskih prvenstvih. Ob treh remijih so imeli slovenski igralci futsala v statistiki še 14 porazov. S tem je izbrana vrsta naredila velik korak k uvrstitvi v četrtfinale Eura, ki bi bil njen tretji v zgodovini tega tekmovanja. Na poti do tja je stala le še Belorusija.

Jeremy Bukovec je poskrbel za ekspresno vodstvo Slovenije, gol je padel po osmih sekundah. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

Še hitreje kot Španci

Zadnji obračun skupinskega dela se je za Slovenijo začel sanjsko. Če je Španija na uvodni tekmi vrata Nejca Berzelaka zatresla po 25 sekundah igre, je bil tokrat Jeremy Bukovec še precej hitrejši. Slovenija je vodila po osmih sekundah, asistenco je prispeval Matej Fideršek.

V naslednjih minutah je sledilo še nekaj obetavnih slovenskih akcij, poskušala sta Žiga Čeh in Fideršek, a je bil na pravem mestu vratar Aleksej Lukša.

Tudi Belorusi, ki niso imeli kaj izgubiti, niso bili brez priložnosti. Slovence je tako med drugim rešil tudi okvir vrat, v 11. minuti pa je s strelom od daleč Berzelaka presenetil Sergej Krikun in izid poravnal.

Belorusi se niso vdali v usodo, sledil je popoln preobrat. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

Preostanek prvega dela je bil precej izenačen, nekaj nevarnih situacij pa se je zvrstilo pred obema goloma. Sloveniji je težave povzročal predvsem robustni Dmitri Švedko, ki ga je v igri s hrbtom izjemno težko zaustaviti. Z beloruskim velikanom se je sicer večkrat odlično boril kapetan Slovenije Igor Osredkar. Ekipi sta na odmor odšli poravnani.

Kozlov utišal Stožice

V drugi polčas je bolj odločno vstopila domača zasedba, a je sledila hladna prha. Po akciji iz prostega strela je strel ob bližnji vratnici znova nekoliko presenetil Berzelaka, zadel je Artem Kozlov in Slovenijo pahnil v neugoden položaj. Izenačenje je bilo nujno. In zanj je poskrbel Bukovec, ko je za hrbet beloruskega vratarja pospravil lepo kombinacijo s Teom Turkom.

Slovenija je bila v tistem trenutku znova v četrtfinalu, a sledil je nov odgovor nasprotnika. Še enkrat je zadel Kozel, 2:3. Četa Tomislava Horvata je nujno potrebovala zadetek za izenačenje, vse pogosteje se je v napad vključeval tudi vratar Berzelak, a poti mimo beloruskega zida ni bilo.

Slovenija tudi z vratarjem v polju ni našla poti do nasprotnikovih vrat. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

Dobre štiri minute pred koncem je Slovenija zaigrala z igralcem-vratarjem. Sijajno priložnost si je dve minuti pred koncem spet priigral Bukovec, a je bil zaključek preslab za Lukšo. Preslaba je bila tokrat tudi Slovenija, ni se izšlo za tretjo uvrstitev v četrtfinale prvenstva.

V četrtfinalu Belgijo čaka Portugalska

Medtem ko je Slovenija v Stožicah neuspešno lovila svoj tretji četrtfinale na evropskih prvenstvih, je Španija v Tivoliju z rekordno predstavo potrdila prvo mesto v skupini C. Sedemkratni evropski prvaki so Belgijce ugnali z 10:3. S tem so popravili absolutni rekord evropskih prvenstev iz leta 2010, ko so sami na tekmi z Belorusijo dosegli devet golov.

Jeremy Bukovec si je priigral zadnjo priložnost za izenačenje. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

Ker v krogu treh ekip z enakim številom točk (Slovenija, Belorusija in Belgija) o napredovanju odloča razlika v zadetkih, doseženih na medsebojnih tekmah (torej brez tekem s Španijo), se Belgijci z visokim porazom niso obremenjevali. Zaradi visoke uvodne zmage nad Belorusijo so bili v odličnem položaju, dokler je ta vodila proti Sloveniji. Sledilo je veliko slavje v Tivoliju.

V večernem terminu bo na enak način znan še razplet v skupini D, v kateri si je prvo mesto že zagotovila branilka naslova Portugalska (najverjetnejša nasprotnica Slovenije, če se ta prebije v izločilne boje), za drugo pa se bosta v neposrednem obračunu pomerili Italija in Madžarska.

