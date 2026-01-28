Nagradna igra: razdelili bomo 10 vstopnic za futsal spektakel Slovenija - Belorusija

Slovenija po osmih letih znova gosti najboljše evropske reprezentance v futsalu. Želite izkusiti nepozaben spektakel v dvorani Stožice ter uživati v mojstrovinah najboljših igralcev? Če boste sodelovali v nagradni igri in vam bo naklonjena sreča, si lahko zagotovite dve vstopnici za četrtkovo dogajanje v Ljubljani. Slovenska izbrana vrsta se bo v četrtek ob 17.30 v dvorani Stožice pomerila proti Belorusiji in si skušala zagotoviti napredovanje v četrtfinale. Tudi z vašo pomočjo?

V sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije bomo osrečili pet nagrajencev. Vsak bo prejel dve vstopnici, tako da bo lahko v četrtek na atraktiven športni dogodek povabil njemu ljubo osebo in ji polepšal dan z nepozabnim spektaklom.

Vabljeni k sodelovanju, nagradna igra bo potekala do 17. ure. Srečni dobitniki bodo obveščeni o nagradi prek elektronske pošte.