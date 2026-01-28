Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sreda,
28. 1. 2026,
11.10

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
slovenska futsal reprezentanca Futsal Euro 2026 futsal

Sreda, 28. 1. 2026, 11.10

47 minut

Nagradna igra, UEFA Futsal Euro 2026

Nagradna igra: razdelili bomo 10 vstopnic za futsal spektakel Slovenija - Belorusija

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Futsal Euro Slovenija-Belgija | Slovenska reprezenanca si je s ponedeljkovo zmago nad Belgijo (5:4) na široko odprla vrata četrtfinala. | Foto Guliverimage

Slovenska reprezenanca si je s ponedeljkovo zmago nad Belgijo (5:4) na široko odprla vrata četrtfinala.

Foto: Guliverimage

Slovenija po osmih letih znova gosti najboljše evropske reprezentance v futsalu. Želite izkusiti nepozaben spektakel v dvorani Stožice ter uživati v mojstrovinah najboljših igralcev? Če boste sodelovali v nagradni igri in vam bo naklonjena sreča, si lahko zagotovite dve vstopnici za četrtkovo dogajanje v Ljubljani. Slovenska izbrana vrsta se bo v četrtek ob 17.30 v dvorani Stožice pomerila proti Belorusiji in si skušala zagotoviti napredovanje v četrtfinale. Tudi z vašo pomočjo?

V sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije bomo osrečili pet nagrajencev. Vsak bo prejel dve vstopnici, tako da bo lahko v četrtek na atraktiven športni dogodek povabil njemu ljubo osebo in ji polepšal dan z nepozabnim spektaklom.

Vabljeni k sodelovanju, nagradna igra bo potekala do 17. ure. Srečni dobitniki bodo obveščeni o nagradi prek elektronske pošte.

Futsal Euro 2026, Portugalska : Italija
Sportal EP v futsalu: Portugalska čaka na nasprotnika iz slovenske skupine
Teo Turk Futsal
Sportal Slovenski junak v sedmih nebesih
futsal Euro Slovenija - Belgija Igor Osredkar
Sportal Selektor Slovenije: Če je moje srce zdržalo to, potem ni težav
futsal Euro Slovenija - Belgija Igor Osredkar
Sportal Slovenija preživela triler v Stožicah in slavi prvo zmago na Euru
slovenska futsal reprezentanca Futsal Euro 2026 futsal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.