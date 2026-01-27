Selektor Slovenije: Če je moje srce zdržalo to, potem ni težav

Tekma Slovenije in Belgije ni bila za tiste s slabim srcem, a je bila zmaga slovenske futsal reprezentance s 5:4 na koncu zato še toliko slajša. Prve tri točke na računu čete Tomislava Horvata odpirajo vrata izločilnih bojev evropskega prvenstva, odločitev o potnikih v četrtfinale bo padla v četrtek, ko bo na sporedu obračun z Belorusijo.

"Živčnost pri meni bi bila težko večja. Če sem to zdržal, verjamem, da je bil to dovolj dober test za moje srce, da za nekaj časa ne potrebujem dodatnih preiskav," je v drobovju Stožic nasmejano razlagal Tomislav Horvat.

Selektor Slovenije je po uvodnem porazu proti Španiji napovedoval, da bo ponedeljek prinesel drugačen obraz Slovenije. Ponovil se je sicer začetek iz nočne more, Slovenci so se hitro znašli v zaostanku, a so imeli tokrat pripravljen odgovor. Več odgovorov. Zaostajati proti Belgiji je pač nekaj drugega kot zaostajati proti Španiji.

Slovenija je tokrat imela odgovor na hitro vodstvo nasprotnika. Foto: Guliverimage

Tudi rdeči vragi so se izkazali za trdega, kakovostnega tekmeca. Po preobratu Slovenije so izid hitro poravnali na 2:2, obupali pa niso niti, ko je domača reprezentanca v zaključku prvega polčasa pobegnila na tri zadetke prednosti. Na krilih izjemnega Omarja Rahouja so se znova vrnili v igro in v izdihljajih tekme lovili izenačenje. Na srečo Slovenije neuspešno.

"Odleglo mi je šele po koncu tekme, ko sem sam poslal žogo na tribuno. Igralcem nimam česa očitati, jasno je, da je prisotna nervoza, a se tega ne da rešiti čez noč. Za to so potrebne izkušnje. Lahko smo veseli, da smo premagali Belgijo, kakovostno ekipo, zdaj pa se moramo v miru pripraviti na zadnjo tekmo skupinskega dela," je dramo v zaključku tekme, ko je nasprotnik poskušal tudi z vratarjem v polju, opisoval slovenski selektor.

Eden izmed številnih dvobojev kapetanov, Igorja Osredkarja in Omarja Rahouja. Foto: Guliverimage

Takšnega igralca se ne da ustaviti

Delo Slovenije bi bilo precej lažje, če v belgijskih vrstah ne bi bilo 33-letnega Rahouja, ki se je na trenutke poigraval s slovensko obrambo. V navezi z izkušenim naturaliziranim Brazilcem Grellom predstavlja z naskokom največjo nevarnost med rdečimi vragi. Po dveh tekmah ima na svojem računu pet zadetkov, s tem je tudi najboljši strelec prvenstva.

"Če sem čisto pošten, se takšnega igralca ne da ustaviti. Neustavljiv je. Vse, kar počne, je neverjetno. Neverjetno lepo ga je gledati, ko nisi trener nasprotne ekipe. Igralec poteze, trenutka. Takšnega nismo videli že dolgo, ne vem, če sploh kdaj," je kapetana Belgije pohvalil Horvat.

Z velikim spoštovanjem je o tehnično brezhibno podkovanem Rahouju spregovoril tudi igralec tekme Matej Fideršek. "Vedeli smo, da ni klasičen futsal igralec in to je za nas najtežje. Njegova igra je zmes uličnega nogometa in futsala, takšnega igralca je najtežje zaustaviti. Drži tudi, da ima tudi veliko pomoč Grella, ki je bil vrsto let med najboljšim igralci španske lige. Paziti moraš na oba, nekje se hitro nekaj odpre ... To je velik adut njihove reprezentance, odigrala sta veliko večino tekme. Žiga (Čeh) in Igor (Osredkar op. p.) sta se dobro borila z njima," pravi strelec petega zadetka Slovenije.

Omar Rahou je s petimi zadetki prvi strelec prvenstva. Foto: Guliverimage

Strelec prvega gola zjutraj postal očka

Teo Turk, ki se je podpisal pod prvi slovenski zadetek na tekmi, je imel več razlogov za veselje. Zjutraj se je razveselil rojstva otroka, zvečer je reprezentanci pomagal do prve zmage na Euru. Je bilo zato slavje v slovenskem taboru po koncu tekme še nekoliko večje?

"Čestitam Teu, zgodila se mu je najpomembnejša stvar. Vsekakor se bomo danes v sproščenem vzdušju podružili, se nasmejali tudi kakšnemu dogodku s te tekme, že jutri pa se nadaljuje priprava na obračun z Belorusijo," je odgovoril selektor Horvat.

Belorusija povsem drugačna ekipa

Slovenija bo vozovnico za četrtfinale lovila v četrtek, ko se bo v Stožicah pomerila še z Belorusijo. Ta na prvih dveh tekmah ni vknjižila točk, prav tako še vedno čaka na svoj prvi zadetek. Kljub temu gre za kompaktnega, ostrega nasprotnika, ki je sposoben presenetiti.

V Stožicah je imela svoje navijače tudi Belgija. Foto: Guliverimage

"Gre za povsem drugačno ekipo od Belgije, a imajo tudi oni v svojih vrstah nekaj kakovostnih posameznikov. Moramo se dobro pripraviti na njihovo igro, a verjamem, da si lahko z našo kakovostjo izborimo napredovanje v izločilne boje," pravi Fideršek.

Obe tekmi skupine C bosta odigrani ob isti uri, Španija in Belgija se bosta pomerili v Tivoliju. Selektor Slovenije je ob tem znova pozval navijače, da napolnijo stožensko dvorano. "Če sem čisto iskren, najbrž ne bi zdržali, če bi s 5:4 vodili v Belgiji pred njihovimi navijači. Tribune so nam dajale energijo vse do konca in velik del te zmage so tudi oni," je zaključil Horvat.