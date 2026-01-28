Hrvaška in Francija zanesljivo v četrtfinale Eura

Francoska futsalska reprezentanca je v zadnjem krogu skupinskega dela evropskega prvenstva, ki ga gostijo Slovenija, Latvija in Litva, v Kaunasu premagala Gruzijo s 3:1 (2:0). S tem je osvojila prvo mesto v skupini A in si zagotovila četrtfinale. Četrtfinale si je z drugim mestom po zmagi nad Latvijo zagotovila tudi Hrvaška. Sledita še odločilni tekmi v skupini B.

Euro 2026 v futsalu, 3. krog:

Skupina A: Sreda, 28. januar:

Gruzija : Francija 1:3 (0:2)

Latvija : Hrvaška 1:4 (1:1) Lestvica:

1. Francija 3 tekme - 7 točk

2. Latvija 3 - 5

3. Hrvaška 3 - 3

4. Gruzija 3 - 1 Skupina B: Sreda, 28. januar:

Češka : Ukrajina

Litva : Armenija Lestvica:

1. Armenija* 2 tekmi - 6 točk

2. Ukrajina 2 - 3

3. Češka 2 - 1

4. Litva 2 - 1

* že zagotovljena uvrstitev v četrtfinale

Hrvati oblegali vrata Latvije

Latvijci so uvodoma preživeli pritisk Hrvatov, nato pa povedli v peti minuti, ko je po kotu z volejem z desne strani zadel Edgars Tarakanovs. Hrvaška je naletela na razpoloženega latvijskega vratarja Rainersa Murnieksa. Ta pa je le klonil v 20. minuti, ko je z leve strani po tleh sprožil Josip Jurlina in izenačil na 1:1. V prvem polčasu je bilo sicer kar 26:3 v strelih za hrvaško vrsto.

Hrvati so tudi drugi polčas začeli odločno, pritiskali, v 25. minuti pa tudi povedli. Vratar Ante Piplica je z roko žogo vrgel v nasprotni kazenski prostor, tam jo je sprejel "sidraš" Luka Perić, se spretno obrnil in poskrbel za 2:1. Vitor Lima je v 31. minuti še povečal prednost Hrvatov, potem ko je sam prišel pred vratarja, ga zaobšel in žogo poslal v mrežo.

Hrvaška vrsta je bila tako na pragu želene zmage za preboj v četrtfinale, Latvija pa morala tvegati in zaigrati z igralcem-vratarjem. To tveganje se ji ni izplačalo, saj je v 36. minuti David Mataja poslal žogo v prazno mrežo za 4:1.

Učinkovita Francija

Francozi so zadnji krog začeli s prvega mesta v skupini, po remiju s Hrvati so nato visoko premagali Latvijo in tako v zadnjem krogu za napredovanje potrebovali le točko. Priigrali so si vse tri, v četrtfinalu se bodo pomerili z drugouvrščeno ekipo v skupini B.

Francija je dobro odprla tekmo, imela kmalu lepo priložnost, v tretji minuti pa povedla po avtogolu Vahtanga Kekelie. Dve minuti pozneje so imeli Gruzijci še nekaj smole, saj so bili blizu izenačenju, vendar je Arčil Sebiskveradze zadel vratnico. Gruzijci so imeli še par lepih priložnosti, v 18. minuti pa je svojo na drugi strani unovčila po igri in strelih boljša francoska reprezentanca za 2:0. Strelec je bil Souheil Mouhoudine, ki je iz bližine žogo poslal pod prečko.

Francozi so tudi v uvodu drugega dela več streljali, toda Gruzijci so na trenutke resno opozarjali, da se vendarle še niso predali. Med drugim je Giorgi Čimakadze zapravil izvrstno priložnost v 29. minuti, v 31. pa je Giorgi Ghavtadze zatresel še okvir francoskih vrat. V 34. pa je Nikoloz Gabričidze svojo ekipo le vrnil v igro po strelu od daleč, žogi je smer malce spremenil še Mohammed. Pred tem bi lahko Ouassini Guirio lahko povečal francosko prednost, a mu ni uspelo zadeti iz bližine, zato pa je želeno slavje potrdil Mohammed z golom v 38. minuti za končnih 3:1.