Svet zavoda razrešil ravnatelja preddvorske šole

Svet Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor je na torkovi seji razrešil ravnatelja šole Jožeta Povšina. Postopek razrešitve se je na podlagi očitkov o številnih nepravilnostih pri njegovem delu, ki jih preiskujejo tudi organi pregona, začel že decembra lani. Končno odločitev bo sprejel minister za vzgojo in izobraževanje.

Na domnevne nepravilnosti pri vodenju šole je novembra lani javno opozoril preddvorski župan Rok Roblek. Izpostavil je netransparentno porabo javnih sredstev in kršitev različnih predpisov. Nadzor je med drugim pokazal oškodovanje občin ustanoviteljic ter ugotovil neustrezno razmejitev poslovnih dogodkov med šolo in vrtcem. Župan je dejal, da vrednost zlorab presega sto tisoč evrov in da zadevo preiskuje tudi tožilstvo.

Ravnatelj se je na očitke tedaj odzval s trditvijo, da gre za osebno gonjo župana proti njemu. "V resnici se celotna zadeva vrti predvsem okoli vprašanja cene vrtca in drugih napak, ki so nastale na strani Občine Preddvor oziroma občinskega sveta, zdaj pa jih župan z agresivno kampanjo poskuša prevaliti name kot ravnatelja," je poudaril.

Poziv mu je uspešno vročil šele vročevalec

Svet zavoda se je z očitki začel ukvarjati šele po javnem pozivu župana. Na izredni seji sredi decembra je nato svet zavoda sprožil postopek o razrešitvi ravnatelja, ki pa se je precej zavlekel. Kot je povedal župan, se je Jože Povšin izogibal vročitvi poziva k opredelitvi do očitkov, na podlagi česar svet zavoda odloča o dejanski razrešitvi. Tako je bilo treba najeti vročevalca, da mu je bil poziv prejšnji mesec nato vendarle vročen.

Ravnatelj je, kot je dejal župan, na stroške zavoda angažiral tudi odvetniško družbo, ki zastopa njega osebno proti svetu zavoda, kar je v navzkrižju interesov, zato naj bi se z zadevo ukvarjala tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Po županovih informacijah Povšin zaradi maščevanja tudi odpušča sodelavce in zaposluje druge, kar znova povzroča dolgoročno škodo zavodu. Župan zato od sveta zavoda pričakuje, da bo Povšina tožil in da bo ta odgovarjal za škodo.

Odziv ravnatelja na razrešitev in na očitke župana STA še čaka.