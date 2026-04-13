V nedeljo je v 64. letu starosti umrl Ivan Rimac, hrvaški podjetnik, širši javnosti bolj znan kot oče Mateja Rimca, ustanovitelja enega najuspešnejših evropskih tehnoloških podjetij Rimac Group. Njegovo smrt je družina potrdila v izjavi za medije, v kateri so zapisali, da je Ivan Rimac umrl v svojem domu v Samoborju, in prosili za zasebnost v težkih trenutkih.

Ivan Rimac je imel eno najpomembnejših vlog v začetni zgodbi podjetja Rimac Automobili. Ko je bil Mate Rimac še na samem začetku razvoja električnega športnega avtomobila, je prav njegov oče zagotovil začetni kapital, ki je omogočil izdelavo prvih prototipov. Dolga leta je bil tudi predsednik nadzornega odbora podjetja, preden se je s funkcije umaknil.

Mate Rimac je večkrat poudaril, da podjetja, kakršno je danes, brez očetove podpore preprosto ne bi bilo. "Oče mi je dal prvi denar. Brez njega bi moral prej sprejeti tuje investicije in izgubil bi večinski delež v podjetju," poroča hrvaški spletni portal Index.hr.

Podjetniška pot v Nemčiji in na Hrvaškem

Pred vrnitvijo v domovino leta 2003 je Ivan Rimac več let delal v Nemčiji, kjer je bil zaposlen v gradbeništvu. V Samoborju ter na širšem območju Zagreba je razvijal lastne gradbene in nepremičninske projekte. Kasneje je ustanovil podjetje Rimac, ki je v najboljših letih ustvarjalo visoke prihodke.

Poslovna kariera zaznamovana tudi s pravosodnim postopkom

Del Rimčeve poslovne poti je bil pospremljen tudi s pravnimi težavami. V primeru podjetja Slavonija DI, ki ga je prevzel leta 2002, je bil Ivan Rimac leta 2024 pravomočno obsojen na tri leta zapora zaradi zlorabe položaja. Zaradi zdravstvenih razlogov je bil njegov odhod na prestajanje kazni večkrat preložen.

Pustil pečat v zgodbi največjega hrvaškega tehnološkega uspeha

Čeprav ga je širša javnost v preteklosti povezovala predvsem s sodnimi postopki, bo Ivan Rimac v zgodovino sodobnega hrvaškega gospodarstva zapisan predvsem kot tihi arhitekt začetkov podjetja Rimac Automobili. Človek, ki je verjel v potencial sinove ideje o električnem superavtomobilu, še preden je zanjo izvedel svet.

Njegova vloga finančnega podpornika in dolgoletnega nadzornika je bila ključna v obdobju, ko je podjetje raslo od garažne ideje do globalnega tehnološkega igralca.

Ivan Rimac je bil poročen z Zdenko Rimac in je oče treh otrok – Mateja, Ivane in Marka. Družina je ob potrditvi novice javnost prosila, naj v tem času spoštuje njihovo zasebnost.