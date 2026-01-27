V življenju so še pomembnejše stvari od športa. Če pa so ti zvezde naklonjene tako posrečeno, da na isti dan prvič postaneš starš, nato pa še pomagaš svoji reprezentanci do zlata vrednega uspeha na Euru 2026 in pri tem dosežeš zelo pomemben zadetek, se ti lahko le smeji od srca. Ko je Teo Turk, ponosni novopečeni očka, po veliki zmagi nad Belgijo (5:4) stopil pred kamere, je izžareval ogromno srečo. To je bil najlepši dan v njegovem življenju.

Najboljši igralci futsala, kar jih po mnenju selektorja Tomislava Horvata premore Slovenija, so si lahko po dramatični tekmi z Belgijo (5:4) pošteno oddahnili.

Dvoboj, ki je prinašal ogromen vložek, saj bi v primeru neuspeha že uničil sanje o napredovanju Slovenije, se je končal z zmago gostiteljev. S tem so si priigrali imenitno izhodišče pred zadnjo tekmo skupinskega dela, ko se bodo v četrtek (17.30) pomerili z Belorusijo, na lestvici kot tudi na papirju najslabšo ekipo skupine C.

Zadel in napovedal slovenski strelski vihar

Teo Turk je v 4. minuti izenačil na 1:1 in spravil na noge občinstvo v dvorani Stožice. Foto: Filip Barbalić V taboru slovenske reprezentance so tako v ponedeljek proslavljali športni uspeh, ki ga je v dvorani Stožice pozdravilo več kot tri tisoč navijačev, da pa je bil dan še bolj pravljičen, je poskrbela mlada družinica Turk.

Izkušeni reprezentant Teo Turk, ki bo v začetku marca dopolnil okroglih 30 let, je poskrbel za najlepšo novico dneva. Postal je očka, njegova srčna izbranka je rodila hčerko. Da pa dan ne bi mogel biti še lepši, je poskrbelo še dejanje v uvodnih minutah srečanja.

Slovenija dvoboja znova ni začela najboljše. Podobno kot proti Španiji se je hitro zatresla njena mreža, a je za razliko od petkove tekme nato sledil odločen odgovor Horvatove čete. Strelski vihar, do konca prvega polčasa so Belgijci prejeli kar pet zadetkov, je načel prav Turk. V 4. minuti je izenačil na 1:1. Turkaov zadetek je bil izjemno pomemben. Slovenija je z njim hitro izničila prednost gostov, se vrnila v igro in napovedala pravljičen festival zadetkov v prvem polčasu (5:2).

Najlepši občutek, kar jih je lahko v življenju

Teo Turk si bo 26. januar 2026 zapomnil za vse večne čase. To je bil najlepši dan v njegovem življenju. Foto: Filip Barbalić Slovenija pa je s tem nadaljevala zanimiv trend. Na letošnjem evropskem prvenstvu namreč njene prve zadetke na tekmi vedno dosega nekdo, ki igra prav posebno tekmo. Proti Španiji je tako častni gol za Slovenijo dosegel Matej Fideršek, ki je igral jubilejno 100. tekmo za reprezentanco. Proti Belgiji je Štajerec blestel, dosegel tudi zadetek za 5:2 in prejel priznanje za najboljšega igralca tekme, kot prvi pa je belgijskega vratarja na tekmi matiral njegov soigralec, ki si bo tako 26. januar 2026 zapomnil za vse večne čase.

To je dan, ko je njegovo srce poskakovalo od sreče že od jutranjih ur, saj je na svet prijokala njegova hčerka. Prvorojenka. Zato je Teo odigral dvoboj s posebnimi občutki, ki se jih težko opiše. Prvič v življenju je postal starš, nato pa zbral dovolj energije in zbranosti, da se je še pravočasno vrnil v reprezentančni tabor, zaigral proti Belgiji in ji pomagal do zlata vredne zmage. Ni kaj, to je bil pravljičen dan za slovenskega reprezentanta, ki prihaja iz občine Loški Potok.

"Tisti, ki imate otroka, verjetno veste, da je to najlepši občutek, ki se ti lahko zgodi v življenju. Zelo sem vesel. Potrudil sem se po najboljših močeh, da sem prišel na tekmo, jo odigral in dal zadnji atom svoje moči. Zelo sem ponosen, da smo zmagali," je povedal Teo o prekrasnem ponedeljku.

Tako pozitivno šokiran, da je pozabil na vložek

V svetu nogometa so pogosta proslavljanja zadetkov, ko se strelec pokloni tudi rojstvu svojega otroka. Najbolj znamenitega se je leta 1994 na svetovnem prvenstvu domislil Brazilec Bebeto, ko je skupaj s soigralcema Romariom in Mazinhom "pestoval" otroka. Turk se v vrtiljaku pozitivnih čustev, ki so ga spremljali cel dan, na kaj takšnega ni spomnil.

"Mogoče sem bil šokiran, nisem bil z glavo povsem prisoten. Kot da sem bil odsoten. A nimamo kaj … Vedno proslavim zadetek za vse, ki jih imam rad. Sploh pa za svojo hčerko," se je nasmehnil Turk, ki je lahko po tekmi proslavil rojstvo otroka s soigralci. Selektor jim je podal dovoljenje.

Tako se je zahvalil navijačem, ki so mu od srca čestitali za prvorojenko. Foto: Filip Barbalić

"Teo je dobil otroka. To je najpomembnejša stvar na svetu, tako da mu čestitam tudi ob tej priložnosti. Malce se bomo podružili, nasmejali in umirili, drugi dan pa že sledijo priprave na tekmo z Belorusijo," je pojasnil selektor Horvat, ki je lahko zelo ponosen na svojega varovanca, saj je navkljub stalni pripravljenosti ostal zvest izbrani vrsti in ji pomagal do prvega uspeha na domačem evropskem prvenstvu.

"Težko je bilo vse skupaj usklajevati"

Teo Turk je po srečanju izžareval ogromno srečo. Foto: zajem zaslona Pojasnil je, kako zahtevno je bilo brzdati čustva na pripravah in pred tekmo, saj je vedel, da se bliža veseli trenutek: "Težko je bilo vse skupaj usklajevati. Nonstop moraš biti na trnih, saj se zavedaš, da te lahko vsak čas pokličejo. Moraš biti v stanju pripravljenosti, da morda tudi zapustiš priprave in greš v porodnišnico."

Danes in v sredo, ko slovensko reprezentanco čaka počitek pred odločilnim spopadom skupinskega dela proti Belorusiji, bo tako Teo s posebnim zadovoljstvom obiskal porodnišnico. Bil je namreč eden izmed slovenskih junakov, ki so zgraditi pot do velike zmage nad Belgijo (5:4). Soigralci ga zelo cenijo in spoštujejo. Nekateri so ga zaradi izjemne fizične moči oklicali celo za hrusta. "Človek je stroj," ga je slikovito opisal Žiga Čeh.

Pokazal je, da je pravi borec

Turk je eden izmed številnih slovenskih legionarjev, ki si futsalski kruh služi na Hrvaškem (Reka). Ko je bil v veselem pričakovanju, se je znašel v nehvaležnem položaju, saj je moral ohraniti zbranost tudi za uresničevanje športih izzivov.

Slovenska reprezentanca si je z zmago nad Belgijo (5:4) močno izboljšala možnosti za preboj v četrtfinale. V četrtek jo čaka odločilen spopad z Belorusijo. Foto: Filip Barbalić

"To je bila zanj težka situacija. Vemo, kako zelo pomembno je to, ko pričakuješ otroka. Čakali smo ga in dočakali, Teo pa je ponovno pokazal, da je pravi borec. Tak dogodek se mora vendarle proslaviti. Zdaj se bomo malce poveselili, selektor nam bo dovolil, da lahko ostanemo pokonci malce dlje, a ne preveč. V četrtek nas čaka pomembno srečanje," opozarja njegov kapetan Igor Osredkar, najbolj izkušeni slovenski reprezentant, ki dobro ve, kako lepo je biti starš. Pač, v življenju so še pomembnejše stvari od športa.