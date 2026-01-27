Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
27. 1. 2026,
7.45

7 minut

Nagradna igra Futsal Euro 2026 futsal

Nagradna igra, UEFA Futsal Euro 2026

Nagradna igra: ponujamo vstopnice za današnji spektakel v futsalu v Ljubljani!

Slovenija : Španija, Futsal Euro 2026 | V dvorani Stožice bosta danes odigrani dve tekmi: Madžarska - Portugalska in Italija - Poljska.

V dvorani Stožice bosta danes odigrani dve tekmi: Madžarska - Portugalska in Italija - Poljska.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Slovenija po osmih letih znova gosti najboljše evropske reprezentance v futsalu. Želite izkusiti nepozaben spektakel v dvorani Stožice ter uživati v mojstrovinah najboljših igralcev? Če boste sodelovali v nagradni igri in vam bo pri tem naklonjena sreča, si lahko zagotovite dve vstopnici za današnje dogajanje v Ljubljani. Ob 17.30 se bosta pomerili Portugalska in Madžarska, zvečer pa Poljska in Italija. Vabljeni k sodelovanju!

V sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije bomo danes osrečili pet nagrajencev. Vsak bo prejel dve vstopnici, tako da bo lahko na atraktiven športni dogodek povabil njemu ljubo osebo in ji polepšal večer z nepozabnim spektaklom.

Sodelujte v nagradni igri in si zagotovite dve vstopnici! O tem, ali se vam bo nasmehnila sreča in se bosta znašli na seznamu srečnih dobitnikov, boste obveščeni do 12. ure, vstopnici pa boste prejeli po elektronski pošti. Veliko sreče in užitkov ob spremljanju veličastnega futsal dogodka!

Če vašega imena ne bo med srečnimi dobitniki, se vam bo kmalu ponudila nova priložnost za brezplačen ogled atraktivnih tekem v futsalu. V sredo bomo izžrebali še pet srečnežev, ki bodo prejeli dve vstopnici za celodnevno dogajanje v četrtek. Takrat se bo slovenska reprezentanca pomerila z Belorusijo in si skušala zagotoviti napredovanje med najboljših osem.
