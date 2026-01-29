Selektor Slovenije po izpadu z Eura: Takšnih ne bi smeli prejeti

Slovenija je domače evropsko prvenstvo v futsalu končala po skupinskem delu. Usoden je bil poraz proti Belorusiji, napredovanja se je tako veselila reprezentanca Belgije, čeprav je proti Španiji v zadnjem krogu doživela pravi polom in izgubila s 3:10. Kaj je po bolečem porazu v Stožicah povedal slovenski selektor Tomislav Horvat?

Španija je na vrhu s popolnim izkupičkom, za njo pa so tri reprezentance, izenačene pri treh točkah. Belgija je premagala Belorusijo, ta je premagala Slovenijo, Slovenija pa Belgijo. Gre za krog, v katerem je o napredovanju odločala razlika v doseženih in prejetih zadetkih. Po zaslugi visoke zmage v uvodnem krogu (4:0 nad Belorusijo) so se četrtfinalnega dvoboja z branilko naslova Portugalsko razveselili Belgijci.

Slovenija ni bila daleč od napredovanja, zmanjkal ji je en gol, ki bi proti Belorusom prinesel remi namesto minimalnega poraza. Želja in bojevitost pri četi Tomislava Horvata nista bili pod vprašajem, a si pod črto slovenska izbrana vrsta izločilnih bojev ni zaslužila. 11 prejetih zadetkov na treh odigranih tekmah je pač preveč, da bi lahko razmišljali o uvrstitvi med najboljših osem ekip na stari celini.

V Stožicah veselja ni bilo – ne za Slovence in ne za Beloruse. Obe reprezentanci sta sklenili svojo pot na Euru, čeprav se je večer za gostitelje začel sanjsko. Jeremy Bukovec je Slovenijo popeljal v vodstvo že po osmih sekundah igre, toda Belorusija se je odlično zbrala in odgovorila.

Sredi drugega polčasa je Artem Kozel poskrbel za popoln preobrat, nato je Bukovec izid znova izenačil na 2:2. Toda Horvatovi varovanci niso zdržali dolgo, mreža za hrbtom Nejca Berzelaka se je zatresla še tretjič. Ob neuspešnem koncu Bukovca je po vodi splavala še zadnja slovenska priložnost in sanj o četrtfinalu je bilo konec.

V slovenski reprezentanci je bilo po usodnem porazu prisotno veliko razočaranje. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

Premalo sproščenih igralcev

Da Slovenija v Stožicah, kjer se je zbralo več kot pet tisoč ljubiteljev futsala, tokrat ni pokazala pravega obraza, se je strinjal tudi Tomislav Horvat.

"Ko je Belorusija v posesti žoge, je odlična ekipa. Tega smo se zavedali že pred tekmo, a nam je nasprotnik vseeno povzročal težave. Imeli smo svoje priložnosti, ki pa so v ključnih trenutkih ostale neizkoriščene. Na koncu smo zasluženo izpadli s prvenstva. Seveda nam je zelo težko, ampak preprosto si nismo zaslužili. Treba je dvigniti glave, to je šport in iz tega se moramo nekaj naučiti. Res je, da je bil psihološki trenutek težak, tako je bilo za vse tekme in preprosto nismo zdržali. To ni ta ekipa, ki igra bolj sproščeno, v nekih drugih situacijah. Ko nisi sproščen, se dogajajo napake. V vsaki stvari je tako. Imeli smo premalo sproščenih igralcev," je priznal selektor Slovenije.

Jeremy Bukovec je imel na nogi še zadnjo pravo priložnost Slovenije. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

Berzelak? Več razlogov.

Slovenija je na treh tekmah prejela 11 zadetkov in čeprav so v skupini C zadetki pravzaprav deževali na vseh obračunih, se je bilo težko znebiti občutka, da je v slovenski mreži končalo tudi nekaj žog, ki bi jih bilo mogoče ubraniti.

Veliko pozornosti je tako požela odločitev Horvata, da v gol znova postavi Nejca Berzelaka. Na tekmi z Belgijo (in v drugem polčasu obračuna s Španijo) je tam branil vratar Dobovca Marko Peček.

Tudi na drugi tekmi proti Belgiji naš vratar ni bil na najvišji ravni, imel je tudi določene težave s prepono. Hkrati smo vedeli, da bo lahko Berzelak delal prednost v igri z nogo. To se je tudi dogajalo, a je tudi res, da je znova prejel zadetek ali dva, ki ju ne bi smel prejeti. S tem smo se soočali na celotnem prvenstvu, pravi Horvat.