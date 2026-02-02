V Sloveniji trije potresi v manj kot 24 urah

V nedeljo so se v Sloveniji tla stresla kar trikrat, prvič že nekaj po polnoči, dva potresa pa sta sledila zvečer. Čeprav so bile jakosti magnitude takšne, ki označujejo šibke potrese, pa so jih občutili nekateri prebivalci.

Prvič so se tla zatresla ob 0.37, in sicer 4 kilometre jugovzhodno od Topolšice z magnitudo 0,9. O zaznavanju potresa je poročal en prebivalec iz Šoštanja, so objavili na spletnem portalu Arso.

Foto: Arso

Zvečer, ob 21.37 po lokalnem času, so se tla zatresla drugič, z nadžariščem 4 kilometre zahodno od Babnega Polja. Seizmograf je tokrat zabeležil višjo magnitudo 1,2. Za ta potres sicer na agenciji niso prejeli nobenega odziva, je pa seveda potres zabeležila potresna opazovalnica.

Foto: Arso

Ob 23.32 je bilo žarišče potresa z magnitudo 1 še 8 kilometrov vzhodno od Pivke. O zaznavanju potresa je na agencijo za okolje poročal en prebivalec iz Pivke, o kakršnikoli škodi pa poročil ni.

Foto: Arso