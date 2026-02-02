Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Ponedeljek,
2. 2. 2026,
12.38

seizmograf ARSO Slovenija potres

V Sloveniji trije potresi v manj kot 24 urah

potres, Babno polje | O materialni škodi na agenciji ne poročajo. | Foto Arso

O materialni škodi na agenciji ne poročajo.

Foto: Arso

V nedeljo so se v Sloveniji tla stresla kar trikrat, prvič že nekaj po polnoči, dva potresa pa sta sledila zvečer. Čeprav so bile jakosti magnitude takšne, ki označujejo šibke potrese, pa so jih občutili nekateri prebivalci.

Prvič so se tla zatresla ob 0.37, in sicer 4 kilometre jugovzhodno od Topolšice z magnitudo 0,9. O zaznavanju potresa je poročal en prebivalec iz Šoštanja, so objavili na spletnem portalu Arso. 

potres, Topolšica | Foto: Arso Foto: Arso

Zvečer, ob 21.37 po lokalnem času, so se tla zatresla drugič, z nadžariščem 4 kilometre zahodno od Babnega Polja. Seizmograf je tokrat zabeležil višjo magnitudo 1,2. Za ta potres sicer na agenciji niso prejeli nobenega odziva, je pa seveda potres zabeležila potresna opazovalnica. 

potres, Babno polje | Foto: Arso Foto: Arso

Ob 23.32 je bilo žarišče potresa z magnitudo 1 še 8 kilometrov vzhodno od Pivke. O zaznavanju potresa je na agencijo za okolje poročal en prebivalec iz Pivke, o kakršnikoli škodi pa poročil ni. 

potres, Pivka | Foto: Arso Foto: Arso

