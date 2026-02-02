Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Ponedeljek,
2. 2. 2026,
14.50

Osveženo pred

51 minut

Italijanski lastnik zapira podjetje v Sloveniji: odpoved 59 zaposlenim

Dani AFC | Razlog za zaprtje podjetja so previsoki stroški obratovanja. | Foto Koroška danes

Razlog za zaprtje podjetja so previsoki stroški obratovanja.

Foto: Koroška danes

Italijanski lastnik konec marca zapira slovenjgraško podjetje Dani AFC z 59 zaposlenimi. Ti so z namero že seznanjeni, odpovedi bodo prejeli sredi marca, vsi pa bodo prejeli tudi odpravnine, kot to določa zakon, je za STA povedal direktor družbe Slavko Jovanov. Podjetje kroji usnje za avtomobilsko in pohištveno industrijo.

Slovenjgraško podjetje Dani AFC se zaradi razmer na trgu že več let sooča z nihanji naročil in zmanjševanjem števila zaposlenih. Še pred petimi leti je imelo podjetje, ki v Slovenj Gradcu deluje v najetih prostorih družbe Prevent Global v stečaju, več kot 370 delavcev.

Vodstvo družbe bo na slovenjgraško sodišče konec tega meseca vložilo predlog za likvidacijo podjetja, je danes prvi poročal Koroški radio.

Proizvodnja bo zaključena konec marca 

Razlog za zaprtje podjetja so previsoki stroški obratovanja. "Torej strošek dela je previsok, lani z božičnico in zdaj z zvišanjem minimalne plače se je lastnik odločil, da zapre ta del v Sloveniji," je za STA dejal Jovanov.

Med zaposlenimi, ki so po letih nihanj v poslovanju še ostali v družbi, so večinoma starejše ženske. Zaposleni bodo prejeli odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Podjetje je tudi že napovedalo odpoved najema prostorov, proizvodnja bo zaključena konec marca, nato pa bo lastnik opremo preselil nazaj v Italijo, je še povedal Jovanov.

