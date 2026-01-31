Joc Pečečnik in celoten upravni odbor SBC odstopili

Na spletni strani Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) so zvečer objavili nujno sporočilo svojim članom. V njem so zapisali, da predsednik kluba Joc Pečečnik in člani upravnega odbora SBC odstopajo s svojih funkcij.

"Predsednik Joc Pečečnik in upravni odbor SBC - Kluba slovenskih podjetnikov smo z današnjim dnem odstopili s položajev. O zaupanju v vodenje kluba se boste člani izrekli na volilni skupščini," so zapisali. In dodali: "Predsednik in člani upravnega odbora smo sprejeli odločitev, da pri članstvu preverimo zaupanje v vodenje kluba. Prihodnost na ta način zaupamo našim članom. Tekoča opravila bo do skupščine izvajal upravni odbor kluba."

Upravni odbor SBC šteje enajst članov. To so Igor Akrapovič (Akrapovič skupina), Marko Bitenc (Kirurgija Bitenc), Janja Božič Marolt (Mediana), Mihael Blažič (Blažič), Janez Kuhar (POS Elektronček), Robert Medle (Roletarstvo Medle), Primož Pusar (Pristop), Jan Sibinčič (Sibinčič Novak & Partnerji), Tanja Skaza (Plastika Skaza) in Andrej Toš (BSL).

Odstop je posledica sredinega Pečečnikovega odprtega pisma, v katerem je pohvalil vlado Roberta Goloba za pripravo zakona o udeležbi delavcev pri dobičku. "Golob in njegova vlada sta za podjetnike in obrtnike naredila to, kar do sedaj ni naredila še nobena vlada," je zapisal. Po tem pismu so iz kluba izstopili številni člani, po informacijah Televizije Slovenije okoli 200 od 500 članov. Med prvimi je bil tudi davčni svetovalec in nekdanji direktor Fursa Ivan Simič.