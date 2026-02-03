Nagradna igra: ponujamo vstopnice za polfinalni tekmi Eura v futsalu v Stožicah!

Slovenija po osmih letih znova gosti najboljše evropske reprezentance v futsalu. Želite izkusiti nepozaben spektakel v dvorani Stožice ter uživati v mojstrovinah najboljših igralcev? Če boste sodelovali v nagradni igri in vam bo naklonjena sreča, si lahko zagotovite dve vstopnici za sredino dogajanje v Ljubljani, na katerem se bo odločalo o finalistih. Najprej se bosta ob 17. uri pomerili Hrvaška in Španija, nato pa ob 20.30 še Francija in Portugalska. Vabljeni k sodelovanju!

V sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije bomo osrečili pet nagrajencev. Vsak bo prejel dve vstopnici, tako da lahko v sredo na atraktiven športni dogodek povabi njemu ljubo osebo in ji polepša dan z nepozabnim spektaklom.

Vabljeni k sodelovanju in veliko sreče! Nagrajenci bodo obveščeni po elektronski pošti v sredo do 10. ure.