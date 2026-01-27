V živo: oslabljeni Slovenci na odmor s tremi goli zaostanka

Slovenska moška rokometna reprezentanco v švedskem Malmöju pravkar igra tretjo tekmo glavnega dela evropskega prvenstva. V vedno vročem sosedskem derbiju se meri s Hrvaško, dvoboj pa je odločilnega pomena v lovu na polfinalno vstopnico. Selektor slovenske vrste Uroš Zorman je pred tekmo izvedel, da ne bo mogel računati na Andraža Makuca, ki ga je zdelala viroza. Na prvi tekmi dneva sta se Islandija in Švica razšli z neodločenim izidom 38:38 (19:19).

EP v rokometu 2026

Torek, 27. januar:

Slovenija ima po petkovem porazu proti Švedom in nedeljski zmagi proti Madžarom še naprej škarje in platno v svojih rokah, a bolj ali manj potrebuje dve zmagi v manj kot 24 urah za napredovanje v polfinale. Prvi del dvojne naloge poskuša uspešno opraviti pravkar, ko se v Malmö Areni meri s Hrvaško. Južni sosedi so prav tako kot Slovenija doslej zbrali štiri točke, toliko jih ima še Švedska, medtem ko je Islandija skočila na vrh, a zgolj s točko, ki jo je dobila po današnjem remiju s Švico (38:38). Švedi se bodo zvečer (20.30) pomerili z Madžari.

Matematika je jasna. Poraz proti Hrvaški tako rekoč zapira vrata polfinala varovancem selektorja Uroša Zormana, zmaga pa bi odločitev o nastopu med najboljšimi štirimi v danskem Herningu prestavila na sredo ob 15.30, ko bodo zadnji slovenski tekmeci Islandci. Slovenija igrala oslabljena, zbolel je namreč Andraž Makuc, vpoklican pa je bil Tarik Mlivić. V ekipo se je po suspenzu spet vrnil Matic Suholežnik.

A Zormanova četa je tekmo odprla slabo, po desetih minutah igre zaostajala že z 1:5, ko je selektor vzel prvo minuto odmora. Slabo so Slovenci igrali predvsem v napadu, hrvaška obramba jim je povzročala številne težave, po izgubljenih žogah pa so imeli naši južni sosedje lepe priložnosti za lahke zadetke. Še višje vodstvo Hrvatov je z nekaj obrambami preprečil Jože Baznik.

Baznik je bil odličen tudi v nadaljevanju, medtem ko so se njegovi soigralci še naprej mučili v napadu, vseeno je razlika do 20. minute tekme padla na -3 (7:10). V 23. minuti se je z ubranjeno sedemmetrovko izkazal tudi Miljan Vujović, razpoložen pa je bil tudi hrvaški čuvaj mreže Matej Mandić, ki je slovenskim strelcem zbijal samozavest. Slovenci so se tekmecem približali na dva gola zaostanka (9.11 in 10:12), na odmor pa odšli z - 3 (11:14).

EP v rokometu 2026

Torek, 27. januar:

Lestvici:

Drugi del:

Preberite še: