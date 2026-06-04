Oven

Odločili se boste za nekaj novega, kar bo rešilo ponavljajoče težave iz preteklosti. Premislite o novih pristopih in delujočih pravilih. Poskrbite, da si boste olajšali zadeve, poskrbite, da bo vaše življenje postalo bolj udobno. Vsekakor ne boste ostali doma, ker vas bo vse skupaj preveč premamilo.

Bik

Najbolje bi bilo, da bi se danes držali zase. Ne poskušajte sodelovati z drugimi ali uskladiti vašega truda z osebami, ki so vam blizu. Nagnjeni boste k agresivnosti in morda boste zmedeni, še posebej, če ne boste mogli iti po svoji poti. Naredite načrt in se izogibajte vsemu, kar bi lahko v vas sprožilo željo po potovanju.

Dvojčka

Imeli boste ogromno energije. Vaše početje bo nerazumljivo in posledic se ne boste niti zavedali. Pravzaprav vas ne bo niti zanimalo, kaj tvegate. Verjeli boste v svoje sanje in imeli izredno močno željo po njihovi uresničitvi. Z doslednostjo in iznajdljivostjo jih lahko prav kmalu uresničite.

Rak

Zna se zgoditi, da bo danes ali v prihajajočih dneh padla vaša odpornost, zato je nujno, da poskrbite za imunski sistem in preprečite katastrofo. Še posebej, če se odpravljate na dopust, bi bilo škoda, da bi ga uničili z neugodnim počutjem. V zasebnosti se boste znašli v središču pozornosti.

Lev

Danes boste ugodne vibracije občutili tudi na svoji koži. Ustvarjalni boste in polni domišljije, na zasebnem področju pa topli in nežni. Prepustite se občutkom in uživajte, saj boste na tak način sprostili dušo in duha. Na zasebnem področju se lahko znajdete med dvema ognjema. Odmaknite se.

Devica

Naleteli boste na neprijetno situacijo. Vaša prva reakcija bo, da morate tiste, ki so vam blizu, zaščititi pred resnico. Znašli se boste v skušnjavi, da bi lagali ali se vsaj izognili omembi te situacije. Ne ujemite se v skušnjavo. Potreba, da morate zaščititi ljubljene, bo razumljiva, a ne morete jih obvarovati pred vsem.

Tehtnica

Čas čustvene rasti bo danes v ospredju, saj se boste zelo navezali na nekatere teme in večja čustva. Na splošno boste bolj odprtega srca. V mislih potujte čez meje, bodite pripravljeni obiskati neznane kraje, pa čeprav samo v mislih. Spoznali boste neko osebo, ki vas bo popolnoma prevzela.

Škorpijon

Nekaj se bo za vedno končalo, temu pa bo sledilo obdobje samote, ki ga boste izkoristili za razmišljanje. Marsikaj boste izvedeli o sebi. Veliko od tega vam ne bo všeč, vendar vedite, da imate še vedno čas, da se spremenite. Bodite zmerni, to vam bo prineslo zadovoljstvo. Razmislite, kaj boste delali v prihodnje.

Strelec

Začasno boste čustveno zaprti, malce boste uporniški. To ne bo najboljši čas za vas. Ne vsiljujte vaših želja drugim, saj bi to povzročilo samo trenja in prepire. Vzemite si nekaj časa zase, oddaljite se od romantičnih interakcij in preprosto uživajte v samoti. Tako se boste zagotovo sprostili.

Kozorog

Začutili boste potrebo po prostem času, da bi lahko ocenili, kako stvari potekajo. Vaš spremenjen vidik vam bo dovolil, da boste lahko uživali v pomembnejših stvareh. Odpravite negativne vidike življenja. Osredotočite se na prijetnejše stvari okoli vas in jih z odprtim srcem tudi sprejmite.

Vodnar

Danes ni primeren dan za reševanje težav. Utegnete namreč biti sebični, zaradi česar boste zanetili le še večji prepir. Raje stopite korak stran in počakajte, da se situacija malenkost pomiri. Verjemite, da bo prej ali slej prišel primeren čas in takrat boste lahko razčistili z vsem, kar vam leži na duši.

Ribi

Misli boste, da ste dobili napačen vtis, a verjemite, niste ga. Gre za dejstvo, da komentarjev niste vzeli preveč osebno. Nekateri ljudje kar govorijo in ne pomislijo na posledice, ki jih prinesejo njihove besede. Vi ste to lahko zaznali, saj so vaše komunikacijske sposobnosti na visokem nivoju.