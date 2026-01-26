Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
15.13

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Matic Suholežnik evropsko rokometno prvenstvo slovenska rokometna reprezentanca Domen Makuc

Ponedeljek, 26. 1. 2026, 15.13

8 minut

EP v rokometu 2026

Kalkulacije nepomembne, bistvena le zmaga proti Hrvaški

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
slovenska rokometna reprezentanca : Švica, EP, Kristjan Horžen | Krožni napadalec Kristjan Horžen pravi, da je tempo na Ep brutalen, a je za vse enak. | Foto RZS

Krožni napadalec Kristjan Horžen pravi, da je tempo na Ep brutalen, a je za vse enak.

Foto: RZS

Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo v torek ob 18. uri v glavnem delu evropskega prvenstva v švedskem Malmöju pomerila proti Hrvaški. Sosedski obračun že nasploh prinaša dodaten motiv obema zasedbama, še toliko bolj pa v lovu na polfinalno vstopnico.

Zorman pred tekmo s Hrvaško (video: RZS):

Čeprav ima Slovenija vse v svojih rokah, razplet ostalih tekem nedeljskega večera ni ravno pomagal izbrani vrsti v smislu kalkulacij ob iskanju poti do polfinala.

Položaj v skupini je namreč zelo zapleten, saj imajo Islandija, Švedska, Slovenija in Hrvaška po štiri točke, medtem ko sta realno brez možnosti za pot v danski Herning, kjer bo zaključek prvenstva, Švica in Madžarska s po eno točko.

V torek bosta ob tekmi Slovenija - Hrvaška še obračuna Islandija - Švica (15.30) in Švedska - Madžarska (20.30), v sredo za konec glavnega dela pa še tekme Slovenija - Islandija (15.30), Hrvaška - Madžarska (18.00) in Švedska - Švica (20.30).

T - EP v rokometu: Slovenija - Madžarska
Sportal Zlata vredna zmaga Slovenije, uspešni tudi Hrvati, Islandci presenetili in zapletli položaj

Domen Makuc (video: RZS):

Slovence čakata še dva finala pred finalom

Različic, kako v polfinale, je še precej, a najlažja je predvsem ta, da imata obe tekmi oznako "biti ali ne biti", začenši s Hrvati.

"Pogovarjali smo se po tekmi, kako smo imeli tako na EP 2020 kot na zadnjih olimpijskih igrah ogromno sreče s temi kalkulacijami, tukaj jih pač ne bo. Čakata nas še dva finala pred finalom. Proti Madžarski smo ga že dobili, zdaj je na vrsti drugi in le s tako miselnostjo moramo iti v tekmo," je na druženju z mediji dejal krožni napadalec Kristjan Horžen.

Kot pravi, je ritem tekem na prvenstvu "brutalen", a za vse enak. "Seveda smo utrujeni, a 70 odstotkov priprave je v glavah. Skušamo se čim bolje pripraviti, sploh psihično. Kar smo doslej naredili, je že velik rezultat, a škoda bi bilo tako priložnost izpustiti iz rok," je odločno dodal član nemškega Gummersbacha.

EP v rokometu: Slovenija - Madžarska
Sportal Kaj so povedali slovenski junaki? Selektorja Zormana razganja od ponosa.

Dolga zgodovina obračunov s Hrvaško

Slovenija se je doslej s Hrvaško na EP pomerila petkrat, zabeležila je dve zmagi ob treh porazih. Nazadnje sta se zasedbi na prvenstvu stare celine srečali v srbskem Vršcu pred 14 leti, ko je bila Hrvaška boljša za dva gola.

Med kasnejšimi obračuni na velikih tekmovanjih pa Slovenijo z optimizmom navdajata predvsem preobrat za tretje mesto na SP 2017 v Franciji ter zmaga v skupinskem delu olimpijskih iger v Parizu. Zadnji vroč medsebojni obračun pa je z lanskega svetovnega prvenstva, ko je Hrvaška slavila z 29:26.

Tudi tega dvoboja se Horžen še kako spominja, tudi zaradi vročega vzdušja in dogajanja na sami tekmi. Vseeno verjame, da je v Malmöju Slovenija sposobna premagati Hrvaško.

"Pričakujem zelo težko tekmo, še posebej zato, ker jim je dominanten del igre obramba. Igrajo zelo čvrsto, še posebej težko pa je prebijati njihovo obrambo 5-1. Vseeno mislim, da imamo dovolj kakovosti, da se jim zoperstavimo. Pogledali si bomo analizo, a že tako skrivnosti med reprezentancama ni," je zaključil Horžen.

Suholežnik 'oddelal' rdeči karton

Na šestmetrski liniji se mu bo po dveh tekmah prepovedi pridružil Matic Suholežnik. Slednji je bil izključen proti Ferskim otokom v prvem delu, kasneje pa je disciplinska komisija slovenskega velikana še dodatno kaznovala.

"Upam, da bom prišel prav, a na koncu je to odločitev selektorja. Mogoče se je v njegovih očeh nekdo bolj izkazal v teh tekmah, ko me ni bilo. Seveda želim igrati in če bom dobil priložnost, bom dal vse od sebe," bo potrpežljivo na svoje minute, predvsem v obrambi, čakal Suholežnik.

Matic Suholežnik se lahko vrne v igro. | Foto: Guliverimage Matic Suholežnik se lahko vrne v igro. Foto: Guliverimage

Makuc se zaveda: Vse imamo v svojih rokah

Vsaka moč bo prišla še kako prav, kot dodaja Domen Makuc. Na zadnji tekmi so ga Madžari dobro ustavljali, a so imeli zaradi poudarka na njem več prostora drugi. "Pomembna je ekipa," pa je isti sapi dejal odlični Primorec. Tudi sam se zaveda, da kalkulacije pred tekmo s Hrvati niso potrebne.

"Osredotočiti se moramo nase, vse imamo v svojih rokah. Če dobimo obe tekmi, smo v polfinalu in to je naš cilj. Zagotovo bomo šli tudi v ti dve tekmi na polno in upali na naš dober dan. Če bomo dobro začeli, bo samozavest zrasla. Upam na čim manj črnih minut, da bomo ritem držali celo tekmo," je izpostavil 25-letni organizator igre.

Preberite še:

prijateljska tekma Slovenija Islandija, Uroš Zorman
Sportal Slovenci imajo recept za Madžare: Živijo od protinapadov in to jim moramo preprečiti
slovenska rokometna reprezentanca : Švedska, EP, Uroš Zorman
Sportal Slovenci namučili Švede, Zorman: Pokazali smo, da lahko igramo z vsakim
Miha Zarabec
Sportal Izpoved slovenskega reprezentanta, ki je ostal brez evropskega prvenstva

Matic Suholežnik evropsko rokometno prvenstvo slovenska rokometna reprezentanca Domen Makuc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.