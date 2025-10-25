Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sobota,
25. 10. 2025,
7.37

Osveženo pred

14 ur, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
odbojka MOK Krka Panvita Pomgrad Alpacem Kanal ACH Volley Calcit Volley 1 DOL

Sobota, 25. 10. 2025, 7.37

14 ur, 15 minut

1. DOL za moške, 2. krog

Ponovitev lanskega finala: Vinčić se veseli prihoda starih znancev

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dejan Vinčić, Alpacem Kanal | Alpacem Kanal Dejana Vinčića se bo v ponovitvi lanskega finala doma pomeril s favoriziranim ACH Volleyjem, ki se je poleti okrepil s kar nekaj reprezentanti, ki so dolga leta igrali z Vinčićem. | Foto Aleš Fevžer

Alpacem Kanal Dejana Vinčića se bo v ponovitvi lanskega finala doma pomeril s favoriziranim ACH Volleyjem, ki se je poleti okrepil s kar nekaj reprezentanti, ki so dolga leta igrali z Vinčićem.

Foto: Aleš Fevžer

Branilec naslova ACH Volley bo zvečer odigral prvo tekmo letošnjega državnega prvenstva. Ob 19. uri bo gostoval pri lanskem finalnem tekmecu Alpacem Kanalu. Kapetan Kanalcev Dejan Vinčić se veseli prihoda dolgoletnih reprezentančnih soigralcev, saj so slovenskega prvaka pred sezono okrepili Tine Urnaut (po poškodbi še ne igra), Tonček Štern in Gregor Ropret ... Odbojkarji Merkur Triglav Kranj pričakujejo Kamničane, Krka gosti Panvito Pomgrad, odbojkarji Fužinarja pa bodo gostovali pri Mariborčanih, za katere bo tako kot za ACH to prva tekma državnega prvenstva v sezoni.

Calcit Volley
Sportal Kamničani, Sobočani in Kanalci sezono odprli zmagovito
Dejan Vinčić
Sportal Dejan Vinčić: Kot mlad odbojkar sem bil pogosto na stranskem tiru. Vse sem si moral prigarati.

"Že ob misli na to, da prvo domačo tekmo igramo prav proti ACH, mi gre kar na smeh. Veselim se tega, da bodo k nam na gostovanje prišli fantje, s katerimi smo toliko let preživeli skupaj in s katerimi imamo sijajne odnose. Poteza ali pa investicija ACH je odlična. Menim, da bodo letos dvorane polnejše, da se bo raven dvignila, kar je super stvar. Prav je, da se v odbojko vlaga, saj si to odbojka s svojimi rezultati zasluži. Lani smo s Kanalom naredili kar velik korak naprej, želim, da nadaljujemo v tej smeri, da igralcem omogočimo čim boljše pogoje," je pred tedni v Sportalovem sobotnem intervjuju razmišljal Dejan Vinčić.

Njegova ekipa je v prvem krogu prvenstva v gosteh premagala Krko, do zmage so prišli tudi člani Panvite Pomgrad in Calcit Volleyja, medtem ko bosta ACH Volley in OK i-vent Maribor tekmo prvega kroga igrala pozneje.

1. DOL, moški, 2. krog

Sobota, 25. oktober

Lestvica:

 
Orion Stars : ACH Volley
Sportal Štern po zmagi z mešanimi občutki
Gen-i Volley
Sportal Novogoričanke z zmago nad branilkami naslova na prvo mesto
odbojka MOK Krka Panvita Pomgrad Alpacem Kanal ACH Volley Calcit Volley 1 DOL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.