Ponovitev lanskega finala: Vinčić se veseli prihoda starih znancev

Branilec naslova ACH Volley bo zvečer odigral prvo tekmo letošnjega državnega prvenstva. Ob 19. uri bo gostoval pri lanskem finalnem tekmecu Alpacem Kanalu. Kapetan Kanalcev Dejan Vinčić se veseli prihoda dolgoletnih reprezentančnih soigralcev, saj so slovenskega prvaka pred sezono okrepili Tine Urnaut (po poškodbi še ne igra), Tonček Štern in Gregor Ropret ... Odbojkarji Merkur Triglav Kranj pričakujejo Kamničane, Krka gosti Panvito Pomgrad, odbojkarji Fužinarja pa bodo gostovali pri Mariborčanih, za katere bo tako kot za ACH to prva tekma državnega prvenstva v sezoni.

"Že ob misli na to, da prvo domačo tekmo igramo prav proti ACH, mi gre kar na smeh. Veselim se tega, da bodo k nam na gostovanje prišli fantje, s katerimi smo toliko let preživeli skupaj in s katerimi imamo sijajne odnose. Poteza ali pa investicija ACH je odlična. Menim, da bodo letos dvorane polnejše, da se bo raven dvignila, kar je super stvar. Prav je, da se v odbojko vlaga, saj si to odbojka s svojimi rezultati zasluži. Lani smo s Kanalom naredili kar velik korak naprej, želim, da nadaljujemo v tej smeri, da igralcem omogočimo čim boljše pogoje," je pred tedni v Sportalovem sobotnem intervjuju razmišljal Dejan Vinčić.

Njegova ekipa je v prvem krogu prvenstva v gosteh premagala Krko, do zmage so prišli tudi člani Panvite Pomgrad in Calcit Volleyja, medtem ko bosta ACH Volley in OK i-vent Maribor tekmo prvega kroga igrala pozneje.

1. DOL, moški, 2. krog Sobota, 25. oktober

Lestvica: