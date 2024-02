Janja Garnbret o povabilu, ki bi ga sprejela brez oklevanja

Z Janjo Garnbret, ki je bila na prireditvi Planinske zveze Slovenije že sedmič razglašena za najboljšo športno plezalko Slovenije , smo preleteli lansko sezono, ki je bila zaradi poškodbe unikatna, in se ustavili pri pripravah na novo sezono, ki bodo potekale tudi v družbi Američanke Brooke Raboutou. Vprašali smo jo, ali bomo tudi letošnje olimpijske priprave spremljali v seriji ali filmu, tako kot smo zakulisje tokijskih spoznavali v filmu Vzpon do zlata , in ali obstaja možnost, da bi jo v Parizu na odprtju olimpijskih iger spremljali v vlogi zastavonoše. Je že prejela klic z Olimpijskega komiteja Slovenije? "Nihče v zvezi s tem še ni stopil v stik z mano, je pa to velika čast in če bi se mi ta priložnost ponudila, bi jo z veseljem sprejela," pravi olimpijska prvakinja iz Tokia.

"Kar ne morem verjeti, da je že leto dni, odkar sem si zlomila palec na nogi, saj imam občutek, kot bi se to zgodilo pred dvema mesecema," je ob spominu na lansko podelitev nagrad Planinske zveze Slovenije, ko je po nagrado za športno plezalko leta (letos ji je ta naziv pripadel že sedmič) priskakljala s pomočjo bergel.

Zaradi pretekle poškodbe nove oblike treninga

"Lanska sezona je bila zahtevna in zaradi moje prve poškodbe tudi drugačna, a mislim, da se v življenju stvari vedno obrnejo tako, da je prav. Očitno je do poškodbe moralo priti in iz nje sem izšla še močnejša. Z Romanom (Krajnikom, trenerjem, op. a.) sva odkrila nove načine treninga, ki jih v pripravah za Pariz še vedno uporabljava, in če se zdaj ozrem na lansko sezono, lahko rečem, da je bilo na koncu vse tako, kot mora biti."

Na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici je osvojila dva naslova svetovne prvakinje in naslov svetovne podprvakinje. Foto: Grega Valančič

Najbolj sta ji v spominu ostala svetovno prvenstvo v Bernu v Švici, kjer je osvojila dva naslova svetovne prvakinje in se kvalificirala na olimpijske igre, in njena prva zmaga v Kopru, a nič manj ji ni dragocen spomin na poseben trenutek na enem od treningov, ko se je po poškodbi šele privajala na plezanje na "platah" in ko med trenutkom, ko je stala na majhnem stopku, prvič ni čutila nobenih bolečin. "To se je zgodilo dva tedna pred svetovnim prvenstvom in takrat sem vedela, da sem pripravljena. To mi bo za vedno ostalo v spominu."

Foto: Nebojša Tejić/STA

Pogled usmerjen zgolj v prihodnost

In čeprav je bila lanska sezona izjemna, je Garnbretova svoje misli hitro usmerila v prihodnost. "Sem tip človeka, ki se po tekmi malo poveseli, potem pa sem z mislimi že usmerjena v to, kar prihaja. Ob koncu lanske sezone sem sicer vedela, da me čaka azijska turneja, a nekje v podzavesti sem se že zavedala, kaj me čaka prihodnje leto (olimpijske igre), in po tistem se več nisem ozirala nazaj. Razmišljam samo še o tem, kaj bom delala na treningu, kako bom sledila načrtu in se pripravljala. Da, vedno gledam samo naprej."

S trenerjem Romanom Krajnikom sta se na olimpijsko sezono začela pripravljati v začetku novembra in za zdaj gre vse tako, kot sta si želela. "Z začetnimi treningi sem zelo zadovoljna. Že po dveh tednih plezanja sem imela občutek, da nadaljujem tam, kjer sem lani končala. Forma je že zdaj zelo dobra, zelo sem zadovoljna z načrtom treninga, vse poteka odlično, v steni se zelo dobro počutim in upam, da se tako nadaljuje."

V Plezalnem centru Verd. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na Verd, kjer trenira, prihajajo različni postavljavci, domači in tuji, ki smeri postavljajo tudi na tekmah svetovnega pokala in svetovnih prvenstvih. "Približno enkrat na mesec pridejo postavit nove smeri, kar je super, saj tako lahko treniramo nove smeri in testiramo različne situacije, je pa odlično tudi to, da vidimo, kako postavljavci razmišljajo in v katero smer se razvija postavljanje smeri. Iz tega se da marsikaj razbrati, jaz pa imam skoraj vsak dan na voljo nove balvane, kar ni slabo, tako da res lahko uživam."

Lani Japonka, letos Američanka

Lani se je Garnbretovi, ki bo prihodnje tedne trenirala na Japonskem, na treningih v Sloveniji pridružila Miho Nonaka, olimpijska podprvakinja iz Tokia, letos k nam prihaja še ena udeleženka zadnjih olimpijskih iger Američanka Brooke Raboutou.

"Brooke v Slovenijo prihaja za dva tedna. Sva ne samo prijateljici na tekmah, ampak tudi zelo dobri prijateljici v zasebnem življenju, tako da se njenega obiska zelo veselim," je povedala Garnbretova, ki jo, tako kot pred olimpijskimi igrami v Tokiu, tudi pred igrami v Parizu med pripravami spremljajo kamere.

"Z Red Bullom pripravljamo serijo z naslovom Super Six, ki govori o pripravah šestih športnikov na olimpijske igre. Naj bo za zdaj to vse, kar lahko povem," ostaja skrivnostna Garnbretova, ki jo čez dobrega pol leta čaka nastop na olimpijskih igrah.

Marca v Slovenijo prihaja ameriška plezalka Brooke Raboutou, ki bo trenirala z Garnbretovo in Krajnikom. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Janja kot zastavonoša na odprtju iger?

Je z Olimpijskega komiteja Slovenije že kdo z njo navezal stik z vprašanjem, ali bi prevzela vlogo zastavonoše na slovesnosti ob odprtju iger? "Ne, še nihče ni stopil v stik z mano, je pa moja telefonska številka na voljo (smeh). Šalo na stran. Z nikomer še nisem bila v stiku glede tega, je pa to velika čast in če bi se mi ta priložnost ponudila, bi jo z veseljem sprejela."