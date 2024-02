To so najuspešnejši športni plezalci, alpinisti, turni smučarji in ledni plezalci v letu 2023

Planinska zveza Slovenije je na alpinistično-plezalnem večeru 1. februarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani podelila priznanja za vrhunske dosežke v alpinizmu, športnem in lednem plezanju ter turnem smučanju za leto 2023. V športnem plezanju sta lovoriko znova osvojila Janja Garnbret in Luka Potočar, za življenjsko delo v alpinizmu so se poklonili Kazimirju Drašlarju - Mikcu, najuspešnejša alpinistka je Anja Petek in alpinist Gašper Pintar, naj tekmovalna turna smučarja sta Karmen Klančnik Pobežin in Klemen Španring, naj tekmovalna ledna plezalca pa Maja Šuštar Habjan in Marko Guna.

Najuspešnejša športna plezalka je že sedmič zapored Janja Garnbret (Šaleški AO), ki se je tudi po prvi resnejši poškodbi v svoji tekmovalni karieri vrnila na vrh. Svetovna prvakinja 2023 v balvanih in kombinaciji ter podprvakinja v težavnosti si je priplezala tudi olimpijsko vozovnico za letošnje poletne olimpijske igre v Parizu. Četrtič slovenska športnica leta je v svetovnem pokalu v petih nastopih nanizala štiri zlate in eno srebrno medaljo in kljub okrnjeni sezoni osvojila skupno drugo mesto v težavnosti.

Najuspešnejši športni plezalec je tretjič Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica), finalist dveh tekem svetovnega pokala - v Kopru in Chamonixu, s konsistentnimi nastopi v balvanih in težavnosti pa si je zagotovil mesto na kvalifikacijskem turnirju za nastop na letošnjih olimpijskih igrah.

Vita Lukan (ŠPO PD Radovljica), ki je v Brianconu dosegla svojo krstno zmago v svetovnem pokalu v težavnosti, prav tako je na tretjo stopničko stopila na tekmi SP v Kopru in skupno razvrstitev sezone v težavnosti zaokrožila na tretjem mestu, je prejela priznanja za vrhunske dosežke na tekmovanjih. Foto: Grega Valančič

Priznanja za vrhunske dosežke na tekmovanjih so prejele Vita Lukan (ŠPO PD Radovljica), ki je v Brianconu dosegla svojo krstno zmago v svetovnem pokalu v težavnosti, prav tako je na tretjo stopničko stopila na tekmi SP v Kopru in skupno razvrstitev sezone v težavnosti zaokrožila na tretjem mestu, Mia Krampl (AO PD Kranj), ki je na svetovnem prvenstvu v Bernu v težavnosti osvojila četrto mesto, v svetovnem pokalu pa si priplezala štiri težavnostne in en balvanski nastop v finalu, ter Lucija Tarkuš (AK Impol Slovenska Bistrica), ki je na evropskih igrah v Krakovu osvojila tretje mesto v balvanskem plezanju.

Priznanja perspektivnim za rezultate na svetovnem in evropskem mladinskem prvenstvu so prejele Sara Čopar (ŠPO PD Celje-Matica), mladinska svetovna prvakinja v težavnosti in podprvakinja v balvanih ter mladinska evropska prvakinja v težavnosti, Jennifer Buckley (Društvo za razvoj plezalne kulture), kadetska svetovna podprvakinja v balvanih in evropska podprvakinja v težavnosti, ter Rosa Rekar (PK FA) za bron na mladinskem evropskem prvenstvu v težavnosti med mladinkami.

Sara Čopar je prejela priznanje za rezultate na svetovnem in evropskem mladinskem prvenstvu. Foto: IFSC

Najuspešnejši v alpinizmu leta 2023

Najuspešnejša alpinistka je že tretjič Anja Petek (ZAK Rinka). Med domačimi zimskimi ponovitvami izstopa redko ponavljana Smer po spodnji polici v Prisojniku, ki sta jo s Krištofom Frelihom plezala neprekinjeno 30 ur. Na taboru v Tatrah je marca preplezala več težjih smeri, med njimi najdaljšo v tistem koncu (Polnocno-Wschodni Filar, 1200 metrov, 20-urni vzpon z Uršo Kešar). Poleti izstopajo prvenstvene v domačih stenah, največ njih z obetavno Alino Ledinek (Sledi metulja, Just bite it, Orion), Petkin šiht s Silvom Karom, Ko telo trpi, duša cveti pa z obema soplezalcema. S Saro Jaklič sta preplezali tudi Labodji spev v Eigerju. Koledarsko leto je sicer sklenila s prvo žensko zimsko ponovitvijo Čopovega stebra, kar uradno pripisujemo že sezoni 2024.

Najuspešnejši alpinist preteklega leta je Gašper Pintar (AO PD Ljubljana-Matica). Alpinist s preplezano 9a svojo visoko plezalno raven prenaša v visoke skalne stene in zelo zahtevne zimske smeri - lani sta izstopali Lesueurjeva smer v severni steni Druja in Angleška smer v severni steni Piz Badila. Doma je najbolj odmevala prva solo ponovitev Čopovega stebra v zimskih razmerah, pri čemer velja še dodatno izpostaviti trajnostni pristop k avanturi - z javnim prevozom in peš. Prava alpinistična avantura v izpiljenem slogu na najvišji ravni je brez dvoma izraz, ki najbolje povzema seznam Gašperjevih vzponov v letu 2023.

Najperspektivnejša alpinistka je Eva Dana Vidmar (AO PD Ljubljana-Matica) in najperspektivnejši alpinist Urh Primožič (AO PD Tržič). Poleg več dobrih vzponov Vidmarjeve v dolgih navrtanih smereh v Paklenici in Verdonu izstopata dolomitski Gelbe Mauer (Mala Cina) in Sognando Aurora (Tofana di Rozes), med domačimi pa Čingul Maki in Za prijateljice v Rušici ter Na drugi strani časa v Triglavu; razen zadnje v navezi z Blažem Karnerjem. Primožičev pester nabor vzponov pa kaže na njegovo alpinistično širino, zainteresiranost in razgledanost - od odprave v Kirgizijo do krajših zimskih vzponov v pogorju Mont Blanca, v domačih stenah pa izstopa prvenstvena Femme Fatale v Zadnjiškem Ozebniku v navezi z Andrejem Ježem in Gregorjem Kristanom.

Luka Lindič in Luka Krajnc (oba AO PD Celje-Matica) sta prejela priznanja za posebne dosežke v alpinizmu. Foto: Luka Lindič

Priznanja za posebne dosežke v alpinizmu so prejeli Luka Lindič in Luka Krajnc (oba AO PD Celje-Matica), ki sta 20. obletnico svoje naveze sklenila z najtežjo skalno smerjo v slovenskih gorah - Lepotica in zver v severni steni Rjavine (X, 700 m), Bor Levičnik (AO PD Ljubljana-Matica), ki je sezono 2023 posvetil težkim skalnim smerem, v prvi vrsti izzivu treh najtežjih smeri v severni steni Triglava (Obraz Sfinge, Korenina in Ulina smer), vpisal pa še številne odlične vzpone v slovenskih stenah, Paklenici in Verdonu, ter Jernej Kruder (ŠPO PD Celje-Matica), ki je lani splezal odlične smeri: Panaromo in Špansko smer v Cinah (obe X+ in 500+ metrov), prvi (z Jakobom Bizjakom) ponovil Navidezno preobrazbo v Ajdovski deklici (ocenila sta jo z X-), Malega princa in Korenino pa plezal z Borom Levičnikom.

Letošnji prejemnik priznanja Planinske zveze Slovenije za življenjsko delo v alpinizmu je alpinist, jamar in biolog Kazimir Drašlar - Mikec, zadnja leta predsednik Odbora alpinistov veteranov v okviru Komisije za alpinizem Planinske zveze Slovenije. Eden vodilnih alpinistov iz 60. let prejšnjega stoletja je z Alešem Kunaverjem prvi preplezal Sfingo v Triglavski severni steni, s Stanetom Belakom - Šraufom sta prva preplezala Bonattijev steber v Druju, stopil je na neosvojeni vrh Lunko v Hindukušu, z Matijo Maležičem pa sta stala na vrhu Anapurne II, kar je bil prvi z vrhom okronan uspeh Slovenije v Himalaji.

Najuspešnejši v tekmovalnem turnem smučanju leta 2023

Najuspešnejša tekmovalna turna smučarka je znova Karmen Klančnik Pobežin (TSK LiMa), 13. v mešanih štafetah z Luko Kovačičem na svetovnem prvenstvu v Boi Taullu, doma pa državna prvakinja v vzponu in posamično.

Za najuspešnejšega tekmovalnega turnega smučarja je bil prvič izbran Klemen Španring (TSK LiMa), na svetovnem prvenstvu 10. v parih z Luko Kovačičem, med mlajšimi člani pa 9. v vzponu in 13. posamično; doma tudi državni prvak posamično in podprvak v vzponu.

Priznanje perspektivnim je prejel Maj Pritržnik (TSK LiMa), peti v šprintih na svetovnem prvenstvu med mladinci, v mladinskem svetovnem pokalu pa je dosegel 9. mesto v šprintih, 11. v vzponu in 15. posamično.

Najuspešnejši v tekmovalnem lednem plezanju leta 2023

Najuspešnejša tekmovalna ledna plezalka zadnjih let je Maja Šuštar Habjan (AO PD Domžale) z bronom na tekmi evropskega pokala 2022/23, kjer je v skupni razvrstitvi osvojila četrto mesto, na evropskem prvenstvu je bila osma, sicer pa še državna prvakinja in zmagovalka tekme slovensko-hrvaško-srbskega pokala.

Najuspešnejši tekmovalni ledni plezalec 2023 je Marko Guna (AO PD Rašica), osmi v skupni razvrstitvi evropskega pokala, 14. na evropskem prvenstvu, prav tako pa državni prvak in zmagovalec tekme slovensko-hrvaško-srbskega pokala.