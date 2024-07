Slovenija predstavila nove drese, s katerimi bo pisala zgodovino

Slovenski rokometaši in rokometašice se bodo na bližnjih olimpijskih igrah v Parizu predstavili v novih dresih, ki jih bodo v naslednjih sezonah nosile tudi vse druge selekcije Slovenije, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Kot so zapisali pri RZS, bo nastop obeh reprezentanc na OI za slovenski rokomet zgodovinski trenutek, v Parizu pa bo Slovenija postala najmanjša država v zgodovini, ki bo na rokometnem olimpijskem turnirju nastopila z obema ekipama hkrati.

Modra, zelena in bela kombinacija

Z novimi dresi bodo na olimpijskem turnirju v Franciji nastopile tudi slovenske rokometašice. Modrega je na tej fotografiji oblekla Ana Gros. Foto: RZS V želji, da slovenske rokometašice in rokometaši ne igrišču ne bodo izstopali le z igrami, pač pa pritegnili pozornost svetovne javnosti tudi s svojim videzom, so pripravili nove, atraktivne drese, ki jih bodo v naslednjih sezonah nosile vse slovenske rokometne reprezentance, so sporočili iz krovne slovenske zveze.

Dres je v prepoznavni in predpisani modri, zeleni in beli kombinaciji. Ta kombinacija skupaj s podobo Triglava na spodnjem robu predstavlja slovenski športni duh in naravne lepote, zato je novi rokometni dres primeren za spodbujanje vseh slovenskih športnikov, menijo pri RZS.

"Z olimpijskimi igrami vstopamo v novo tekmovalno obdobje, zato smo za naše rokometašice in rokometaše pripravili novo podobo. Verjamemo, da se bodo v teh dresih počutili samozavestno in ponosno. Želimo si, da se bo z novim dresom poistovetil vsak slovenski športni navijač in da bo to dalo našim športnikom še dodatno energijo," je ob tem dejal generalni sekretar RZS Jure Natek.

Foto: RZS

Foto: RZS

Kot so še pojasnili na RZS, bodo navijači lahko nove drese kupili po uradni predstavitvi v novi spletni trgovini zveze. Dresi, ki bodo na voljo navijačem, pa bodo v primerjavi z olimpijsko verzijo na prsih imeli tudi slovenski grb.