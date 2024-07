Rokometaši v Kranjski Gori na zadnjih pripravah pred OI

Za rokometaši so trije ciklusi priprav. V prejšnjem tednu so se pripravljali v Ljubljani, zdaj pa se vračajo na Gorenjsko, kjer so preživeli že uvodna dva tedna. V Kranjski Gori, ki tudi v vročih poletnih dneh nudi dobre pogoje za vadbo, bodo ostali do petka.

Dean Bombač Foto: Guliverimage

Prostora za napredek je še nekaj

Slovenci so v dosedanjem delu pripravljalnega obdobja odigrali dve pripravljalni tekmi. Pred devetimi dnevi so v Celju proti Egiptu igrali neodločeno (27:27), prejšnjo soboto pa na Madžarskem izgubili s 25:29.

"Moram reči, da sem bil na tekmah pozitivno presenečen. Poraz proti Madžarski vsi morda gledamo skozi številke na semaforju, a za drugo pripravljalno tekmo smo odigrali izjemnih 45 minut. Prostora za napredek je še kar nekaj. Vsi vemo, da bo vse drugače, ko se bo začelo zares. Pozitivno gledam naprej," je ob vnovičnem zboru za Rokometno zvezo Slovenije dejal reprezentant Dean Bombač.

Uroš Zorman je dobil odgovore na odprta vprašanja. Foto: Reuters

Selektor je dobil določene odgovore

Obe tekmi sta dali selektorju Urošu Zormanu odgovore na odprta vprašanja, kaj bo v slovenski igri pred odhodom v francosko prestolnico še treba dopolniti. "Končni rezultat ni bil prvotnega pomena. Bolj je bilo važno, da vidimo, na kakšni ravni je pripravljenost ekipe in koliko so posamezniki zmožni, sploh ko gledamo telesno pripravljenost," se je na tekmi ozrl slovenski selektor in dodal: "Noge so bile še nekoliko težke. Obramba je bila boljši del naše igre, medtem ko smo v napadu nekoliko zaostajali za optimalno ravnjo. Zaradi mikropoškodb smo na koncu tekme na Madžarskem raje prihranili nekatere igralce. To se je poznalo pri rotaciji, posledično je nekoliko padla raven naše igre. Predhodnih 45 minut tekme je bilo na zadovoljivi ravni. S tekmo smo dobili odgovore, kaj bo treba do prve tekme še izboljšati."

Nejc Cehte Foto: Grega Valančič/Sportida

V Kranjski Gori se je na trening vrnil desni zunanji igralec Nejc Cehte, ki si je na pripravah poškodoval mišico noge. Slovenska ekipa tako še naprej šteje 20 rokometašev, izmed katerih jih bo v Pariz odpotovalo 17. Štirinajsterica bo začela tekmovanje, preostali trije igralci pa bodo v vlogi rezerv pomagali na treningih in vskočili na igrišče v primeru kakšnega neljubega dogodka.

"Na olimpijskih igrah bo potekal najmočnejši rokometni turnir v zgodovini. Vsaka tekma bo za nas finale. Na papirju sta morda najslabši ekipi Argentine in Japonske, a to ne pomeni nič. Točke bo treba začeti zbirati od prve tekme naprej. Na vsaki tekmi imamo 50 odstotkov možnosti za uspeh. Že prva tekma proti Španiji bo za nas finale. Čaka nas zelo zanimiv in zahteven turnir," pa je pogled proti olimpijskemu Parizu usmeril Zorman.

Po ponedeljkovem prihodu v osrčje Francije se bo slovenska reprezentanca namestila v olimpijsko vas, dan kasneje pa jo popoldne čaka pripravljalna tekma z gostitelji letošnjega športnega veledogodka.