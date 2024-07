OKS: Slovenska hiša bo srce Slovenije na OI v Parizu

Slovenske barve bo na bližnjih olimpijskih igrah, ki jih bodo v Parizu slovesno odprli v petek, zastopala najštevilčnejša odprava doslej. V Franciji bo nastopilo 90 športnic in športnikov, odprava šteje 197 oseb. Slovenija se bo predstavila tudi z največjo izvedbo slovenske hiše od leta 1992, so zapisali pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS).

Olimpijske igre in projekt Slovenske hiše sta odlična priložnost za krepitev mednarodnih povezav, sklepanje prijateljstev in celostne predstavitve Slovenije, menijo pri OKS.

"Cilj slovenske hiše je ustvariti navdihujoče okolje, kjer se bodo lahko gostje in obiskovalci poglobili v raznolikost naše dežele, spoznali njeno bogato kulturno dediščino, se navdušili nad športnimi dosežki naših olimpijcev ter odkrili gospodarsko dinamiko in turistični potencial," še navajajo pri krovni slovenski olimpijski organizaciji.

Želijo si, da bi bila slovenska hiša v času olimpijskih iger, med 27. julijem in 11. avgustom, informacijsko, predstavitveno in prireditveno središče Slovenije za francosko in svetovno javnost ter za obiskovalce iz Slovenije.

Hiša je v pariškem parku La Villette, v katerem so tudi nekatere hiše drugih nacionalnih olimpijskih komitejev, med njimi tudi gostiteljice Francije, studio francoske televizije in največja uradna navijaška cona.

Namenjena promociji Slovenije

Slovenska hiša bo namenjena promociji Slovenije v najširšem smislu, saj bo predstavljala prostor, kjer se bo šport združil s slovenskim gospodarstvom, turizmom, kulturo, znanostjo, naravno dediščino, gastronomijo. Omogočila bo mreženje gospodarstvenikom, poslovnežem, podjetnikom, predstavnikom politike, kulture in omogočila predstavitev najboljšega, karSlovenija ima, so prepričani pri OKS.

V hiši bodo različni tematski dogodki, poslovna srečanja in konference, bilateralna srečanja in povezovanja, predstavitve podjetij ter turistična promocija Slovenije.

Prvi dogodek bo svečano odprtje slovenske hiše, ki bo v soboto, 27. julija, ob 14. uri, častna gostja bo predsednica Nataša Pirc Musar, prisoten pa bo tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Enakosti spolov, trajnosti športov ter drugi karieri vrhunskih športnikov

V organizaciji OKS bodo v slovenski hiši pripravili tri okrogle mize o aktualnih temah, enakosti spolov, trajnosti športov ter drugi karieri vrhunskih športnikov. Na slednji bosta sodelovali tudi slovenski olimpijski junakinji, smučarka Tina Maze in judoistka Urška Žolnir Jugovar.

Slovenska hiša bo odprta vsak dan iger od 10. ure do 22.30 in bo privabljala goste s programom na terasi in notranjem delu hiše, kamor bo vstop možen le s posebno akreditacijo, so še sporočili iz OKS. Zunanji del oziroma terasa hiše bo namenjena splošnim javnostim, hkrati pa bo tudi stičišče slovenskih navijačev v Parizu.

