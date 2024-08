Kanadska glasbenica Celine Dion je bila v soboto kritična do republikanskega kandidata na predsedniških volitvah v ZDA Donalda Trumpa, ker je na predvolilnem zborovanju uporabil njeno pesem My heart will go on iz filma Titanik. Pevka trdi, da je Trumpova kampanja njeno uspešnico uporabila nepooblaščeno, poročajo tuje tiskovne agencije. Medtem javnomnenjske ankete kažejo, da Trump izgublja proti demokratski kandidatki Kamali Harris, ki vodi tudi v nekaterih ključnih zveznih državah.

Na Donalda Trumpa se je na družbenih omrežjih vsul plaz kritik, ker so v petek na predvolilnem zborovanju v ameriški zvezni državi Montana predvajali videospot uspešnice Celine Dion iz leta 1997.

Trumpova kampanja kot potapljajoča se ladja Titanik

Ekipa kanadske pevke in njena založba Sony Music Entertainment Canada sta na družbenem omrežju X sporočili, da uporaba skladbe in videospota "nikakor ni bila dovoljena". "Celine Dion ne odobrava te ali podobne uporabe," so dodali.

Uporabniki družbenih omrežij so v objavah primerjali Trumpovo kampanjo s potapljajočo se ladjo, ki je v središču filma Titanik.

Skladba My heart will go on velja za eno največjih uspešnic vseh časov. Celine Dion je zanjo prejela oskarja, zlati globus in več grammyjev.

Trump tarča hekerskega napada, za katerim stoji Iran?

Poleg tega naj bi bila Trumpova kampanja tarča hekerskega napada, za katerim stoji Iran. Kot so sporočili v soboto, so jim vdrli v nekatere njihove interne komunikacije.

Spletni medij Politico je pred tem poročal, da je julija začel prejemati elektronsko pošto od anonimnega vira, ki je ponujal verodostojne dokumente Trumpovega osebja, vključno s poročilom o potencialnih ranljivostih podpredsedniškega kandidata JD Vancea.

"Ti dokumenti so bili nezakonito pridobljeni iz tujih virov, sovražnih ZDA, njihov namen pa je bil vmešavanje v volitve 2024 in sejanje kaosa v našem demokratičnem procesu," je v izjavi za javnost poudaril tiskovni predstavnik Trumpove kampanje Steven Cheung.

Ob tem je omenil poročilo Microsofta iz tega tedna, da so iranski hekerji junija poslali elektronsko pošto visokemu uradniku v predsedniški kampanji.

Trump je v soboto zvečer na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da je Microsoft kampanjo obvestil, da je Iran vdrl na eno od njegovih spletnih mest. Obtožil je Iran in dodal, da lahko dobijo le javno dostopne informacije. Več o vdoru ni pojasnil.

Iranska stalna misija pri Združenih narodih v New Yorku je sporočila, da iranska vlada nima nobenega namena ali motiva za vmešavanje v predsedniške volitve v ZDA. "Takšnim poročilom ne verjamemo," so dodali v odgovor na obtožbe Trumpove kampanje.