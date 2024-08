Vodilna ameriška spletna stran za analizo javnomnenjskih raziskav FiveThirtyEight je Kamali Harris v petek na nacionalni ravni namenila 2,1 odstotne točke prednosti pred njenim republikanskim tekmecem.

Demokratski kandidatki dobro kaže tudi v ključnih zveznih državah, kjer so republikanski in demokratski predsedniški kandidati običajno najbolj izenačeni. To so Wisconsin, Michigan, Severna Karolina, Georgia, Arizona in Nevada.

V Michiganu Harris glede na ankete vodi za dve odstotni točki, v Pensilvaniji za 1,1 odstotne točke in Wisconsinu za 1,8 odstotne točke. Trump v Arizoni vodi za manj kot pol, v Georgii pa za pol odstotne točke.

Foto: Guliverimage

Donald Trump ima v zadnjih tednih po mnenju mnogih političnih analitikov sodeč po njegovih objavah na družbenem omrežju Truth Social in nastopih v javnosti velike težave s sprejemanjem dejstva, da v predsedniški tekmi ne nastopa več proti sedanjemu predsedniku Joeju Bidnu, ki mu je bilo preprosto očitati visoko starost in pešanje kognitivnih sposobnosti, temveč proti skoraj dve desetletji mlajši in bistveno bolj lucidni kandidatki, za katero se je bolj ali manj enotno postavila celotna demokratska stranka in skupina volivcev, ki jo podpira.



Dodatno težavo za kampanjo Donalda Trumpa predstavlja izbira podpredsedniškega kandidata Kamale Harris, ki si je na tem položaju zaželela med bolj liberalnimi volivci izredno priljubljenega guvernerja ameriške zvezne države Minnesote Tima Walza, ta pa je njeno ponudbo sprejel.



Tim Walz velja za progresivnega politika, ki podpira pravico do splava, pravice delavcev, pravice vojnih veteranov, pravice skupnosti LGBTQ, znan pa je tudi po uzakonitvi brezplačnih šolskih kosil v Minnesoti. Po drugi strani pa je Walz tudi velik podpornik pravice ameriških državljanov do posedovanja orožja, a se hkrati zavzema za strožja preverjanja nekaznovanosti potencialnih kupcev orožja. Foto: Guliverimage



Walz naj bi bil trn v peti republikancem predvsem zato, ker mu kot njegovi politični nasprotniki razen nestrinjanja z njegovimi stališči ne morejo očitati tako rekoč ničesar, kar bi ga v očeh za zdaj še neopredeljenih volivcev, ki bodo najverjetneje odločili predsedniško tekmo, prikazalo za neprimernega kandidata za podpredsednika ZDA.

Na vodstvo Harrisove v Michiganu, Wisconsinu in Pensilvaniji kažejo tudi ankete ameriškega časopisa The New York Times in Siena Collegea, ki so jih opravili med 5. in 8. avgustom. V vseh treh zveznih državah ima Harris po pisanju The New York Timesa po štiri odstotne točke prednosti pred Trumpom.

Demokratska kandidatka vodi tudi v nekaterih drugih ključnih državah, kjer ni bilo dovolj javnomnenjskih anket za izračun povprečja, rezultate analize portala FiveThirtyEight povzema britanski Guardian.

Medtem ko Trump v Severni Karolini vodi za približno tri odstotne točke, sta bila kandidata v Nevadi približno izenačena. Guardian ob tem še navaja, da sta nedavni anketi CBS in Bloomberga Harrisovi v Nevadi namenili dve odstotni točki prednosti, medtem ko je Nevada Independent v petek poročal o anketi, ki je Harrisovi kazala šest točk prednosti.

59-letna podpredsednica ZDA je vstopila v predsedniško tekmo, potem ko je sredi julija 81-letni ameriški predsednik Joe Biden upošteval pozive demokratske stranke, naj se umakne mlajšemu kandidatu, ki bi se pomeril z 78-letnim Trumpom. Biden je za predsedniško kandidatko podprl Kamalo Harris.