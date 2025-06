Japonci ogorčeni: Trumpove izjave so nsprejemljive!

Japonska je edina država na svetu, ki je doživela jedrski napad, v katerem je umrlo okoli 140 tisoč ljudi. Zato nič čudnega, da so ogorčeni, ker ameriški predsednik Donald Trump primerja napade na Iran z atomskim bombardiranjem, ki so jih Japonci utrpeli avgusta 1945. "Ta udarec je končal vojno," je Trump v sredo dejal novinarjem in dodal: "Nočem uporabljati primera Hirošime, nočem uporabljati primera Nagasakija, ampak to je bilo v bistvu isto," poroča BBC.