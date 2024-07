Fred Trump tretji, nečak nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je v intervjuju ob izidu knjige, v kateri se je razpisal o družini Trump, svojega strica označil za "atomsko norega" in dejal, da ni več človek, ki ga je poznal včasih. Iz Trumpovega klana so vse navedbe Freda Trumpa tretjega v knjigi in intervjuju označili za laži.

Fred Trump tretji je sin Freda Trumpa mlajšega, starejšega brata nekdanjega predsednika ZDA, ki je že leta 1981 pri starosti komaj 42 let umrl zaradi zastoja srca, ki je bil posledica njegovega alkoholizma.

Trump tretji je 30. julija izdal knjigo z naslovom "Vse je v družini: Trumpovi in kako smo postali taki", ki po njegovih besedah vsebuje še neznane zgodbe o družini, ki zadnje desetletje dominira na naslovnicah ameriških medijev.

Večji del knjige je posvečen razmerju med Fredom Trumpom tretjim in njegovim stricem, ki je leta 2016 zmagal na predsedniških volitvah in postal 45. predsednik Združenih držav Amerike – Donaldom Trumpom.

"Vsaka družina ima norega strica. Moj je atomsko nor."

Kot je v intervjuju za ameriški medij ABC News ob izidu knjige razkril Trump tretji, se je njegov stric v zadnjem obdobju korenito spremenil in naj ne bi bil več človek, ki ga je poznal nekoč. Po njegovih besedah ima vsaka družina tistega "norega" strica, njegov stric Donald Trump pa je "atomsko nor", je dejal za ABC News:

Fred Trump III: “Every family has their crazy uncle. My Uncle Donald is atomic crazy." pic.twitter.com/m9cWSfmVd1 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) July 30, 2024

Fred Trump tretji je priznal, da je imel z Donaldom Trumpom dobre odnose in da jih, ker je njegov bližnji sorodnik, vzdržuje še vedno in da je njegov stric dolgo vplačeval v poseben fond za njegovega najmlajšega sina, ki ima hudo nevrološko bolezen in potrebuje 24-urno oskrbo.

Nečaku je plačeval oskrbo za sina, nato pa naj bi mu dejal, naj ga pusti umreti

Toda Donald Trump je v zadnjih letih povsem obrnil ploščo, storil naj bi mu nekaj izredno hudih stvari, je dejal Frend Trump Tretji. Med drugim so se vplačila v fond posušila, Trump pa naj bi mu sredi ovalne pisarne v Beli hiši, kjer ga je obiskal, dejal, naj sina preprosto pusti umreti.

Donald Trump je 14. julija preživel poskus atentata. Nanj je po ugotovitvah FBI streljal dvajsetletni Thomas Matthew Crooks. Foto: Reuters

Fred Trump tretji je stričevo funkcijo sicer izkoristil za dostop do predsedniške administracije, poznanstva, ki jih je pridobil, pa je uporabil za kampanjo ozaveščanja o ljudeh s posebnimi potrebami.

Nečak nekdanjega predsednika ZDA je v intervjuju za ABC News prav tako dejal, da je strica pred dolgimi leti slišal izustiti rasistično opazko na račun temnopoltih oseb. Meni sicer, da njegov stric ni rasist, občasno pa govori stvari, ki jih je slišal govoriti s strani ljudi, za katere pa verjame, da so rasisti, je še dejal Fred Trump Tretji.

Trumpov klan: To so izmišljotine in lažne novice najvišjega ranga

Na vsebino knjige in navedbe Trumpovega nečaka se je odzval predstavnik kampanje nekdanjega predsednika ZDA, ki bo novembra znova kandidiral za funkcijo, in jih označil za izmišljotine ter absolutne lažne novice "najvišjega ranga", poroča ABC News.

"Vsakdo, ki pozna predsednika, ve, da ne bi nikoli uporabil takšnih besed (rasističnih žaljivk, op .p.), druge zgodbe pa so tako ali tako izmišljene in večkrat ovržene."

Na družbenem omrežju X se je med drugim odzval tudi Trumpov sin Eric Trump in izrazil razočaranje, da se je nečak njegovega očeta odločil zamenjati sredino manj kot sto dni pred volitvami, potem ko naj bi ga družina Trump leta zasipala s podporo, milijoni dolarjev in plačanimi počitnicami ter skrbela, da je njegov sin prejemal najboljšo možno zdravstveno oskrbo.

Opazka o "menjavi sredine" se sicer najverjetneje nanaša na napoved Freda Trumpa tretjega, da bo na prihajajočih predsedniških volitvah v ZDA glasoval za Kamalo Harris.