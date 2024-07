Trump tudi uradno kandidat republikancev: "Vse vojne se konča s telefonskim klicem."

"Nocoj stojim pred vami s sporočilom samozavesti, moči in upanja. Čez štiri mesece bomo imeli neverjetno zmago in bomo začeli največja štiri leta v zgodovini naše države. Skupaj bomo sprožili novo dobo varnosti, blaginje in svobode za državljane vseh ras, ver, barv in prepričanj. Kandidiram za predsednika vse Amerike, ne le polovice Amerike. S polovico Amerike ni zmage," je začel.

S potrtim glasom je opisal poskus atentata in zagotovil, da ga je zavaroval bog. Množico v dvorani je prosil za minuto molka za ubitega gasilca, čigar uniforma je bila na odru z njim, in dejal, da so za družino ubitega zbrali že več kot šest milijonov dolarjev.

Bidna omenil le enkrat

Pred govorom so prikazali film o njegovem življenju, množica je pozdravila prihod nekdanje prve dame Melanie Trump, ki se je na tribunah pridružila drugim članom družine, Trumpa pa je predstavil direktor podjetja za borilne veščine UFC Dana White. Pred tem sta govorila tudi nekdanji poklicni rokoborec Hulk Hogan ter Trumpov sin Eric.

Trumpov govor je nato minil v slogu tistih, ki so jih Američani vajeni od leta 2016, ko je prvič kandidiral za predsednika ZDA. Sedanjega predsednika Joeja Bidna je omenil z imenom le enkrat, saj ni prepričan, ali se bo novembra moral res pomeriti z njim. Vse več uglednih demokratov 81-letnega predsednika poziva, naj se odpove kampanji, in mediji poročajo, da bo do odločitve prišlo zelo hitro.

Ker se je svet bal Trumpa, vojn ni bilo?

Trump je trdil, da tega, kar je naredila njegova vlada, ni naredila še nobena vlada v zgodovini, in napovedal, da bo njegova prihodnja vlada ustvarjala uspehe, ki jih svet prav tako še ni videl nikoli doslej. "Svet nas bo spet spoštoval, naše meje bodo povsem varne, gospodarstvo bo raslo v višave, obnovili bomo mir, stabilnost in harmonijo na svetu, vendar moramo najprej rešiti državo pred povsem nesposobnim sedanjim vodstvom, ki viša inflacijo in uničuje dohodke kot še nikoli v zgodovini," je dejal.

Razen samohvale veliko konkretnih predlogov ni bilo. "Ameriko bomo popeljali v višave, ki jih svet še ni videl," je dejal in trdil, da je bilo v času njegove vlade vse fantastično, zdaj pa je vse katastrofalno. Sedanjo vlado je okrivil za vse vojne na svetu in pri tem navedel madžarskega premierja Viktorja Orbana, ki mu je menda dejal, da se je ves svet bal Trumpa, zato vojn ni bilo.

Telefonski klic

Zatrdil je, da lahko vse vojne konča s telefonskim klicem, Rusiji pa je zagrozil, da naj raje umakne svoje vojaške ladje iz voda blizu ZDA, sicer ne bo v redu. Po drugi strani pa je trdil, da je pametno biti v dobrih odnosih z nekom, ki ima jedrsko orožje, in izrazil mnenje, da si severnokorejski voditelj Kim Džong Un želi njegove vrnitve v Belo hišo.

Napovedal je konec vojn v Ukrajini in v Gazi, do katerih po njegovih besedah sploh ne bi prišlo, če bi bil on predsednik. Zeleno politiko vlade je označil za prevaro, ki viša inflacijo in jo bo končal, obljubil je vrnitev vse proizvodnje v ZDA, pod njim bo vse zgrajeno v Ameriki, ukinil bo davke na napitnine, zaščitil bo zvezni pokojninski sistem in zdravstvo za upokojence.

Nezakonito priseljevanje

Največji del nepovezanega govora v slogu njegovih predvolilnih zborovanj pa je posvetil nezakonitemu priseljevanju, kar je označil za invazijo, ki je svet še ni videl, in pri tem napovedal največje množične deportacije v ameriški zgodovini.

"Takšne krize nezakonitega priseljevanja, kot jo imamo mi, svet še ni videl. Ustavili bomo invazijo, ki pobija več sto tisoč ljudi v naši državi na leto," je dejal in zatrdil, da nezakoniti priseljenci kradejo delovna mesta temnopoltim v ZDA.

S Trumpovim govorom se je končala republikanska konvencija, na kateri so poleg potrditve predsedniške kandidature potrdili tudi podpredsedniškega kandidata senatorja J. D. Vancea iz Ohia.

Platforma za naslednja štiri leta

Potrdili so tudi strankarsko platformo za naslednja štiri leta, ki je ostra do nezakonitih priseljencev, vendar prekinja s polstoletno tradicijo in ne omenja prizadevanj za popolno prepoved splava po vseh ZDA.

Demokrati bodo imeli svojo konvencijo sredi avgusta v Chicagu, ni pa jasno, koga bodo potrdili za predsedniškega kandidata. Pred Trumpovim govorom je bilo vse več nepotrjenih medijskih informacij, da naj bi predsednik Biden po uvodnem kljubovanju resno razmišljal o odstopu od kandidature.