Ali Trump načrtuje uvedbo diktature?

Nekdanji predsednik ZDA in predsedniški kandidat republikanske stranke Donald Trump je v petek svojim privržencem na predvolilnem shodu v West Palm Beachu na Floridi dejal, da mu ne bi bilo treba ponovno kandidirati, če bi novembra znova postal predsednik ZDA, navaja britanski časnik The Guardian.

"Kristjani, pojdite na volitve in volite! Samo enkrat – potem vam ne bo treba več," je na zborovanju v organizaciji skrajno desničarske aktivistične skupine Turning Point Action dejal Trump. "Veste, kaj? Za to bo poskrbljeno! Vse bo v redu. Ne bo vam treba več glasovati, moji lepi kristjani. Rad vas imam. Pojdite na volitve. Čez štiri leta vam ne bo treba znova glasovati, za to bomo zelo dobro poskrbeli, ne bo vam treba glasovati," je ponovil Trump.

Trumpove besede so v nekaterih političnih krogih sprejeli z začudenjem in ogorčenjem. Odvetnik za ustavne in državljanske pravice Andrew Seidel je na primer na videoposnetek Trumpovih besed na družbenem omrežju X odgovoril z zapisom: "To ni subtilen krščanski nacionalizem. Govori o koncu naše demokracije in vzpostavitvi krščanskega naroda."

He's talking to "my beautiful Christians" here. And saying they won't have to vote again. This is not subtle Christian Nationalism, he's talking about ending our democracy and installing a Christian nation. https://t.co/6vmzel9SAE — Andrew L. Seidel (@AndrewLSeidel) July 27, 2024

Trump je sicer po navedbah The Guardiana večkrat dejal, da ceni avtoritarne voditelje, kot so ruski predsednik Vladimir Putin, madžarski premier Viktor Orban in severnokorejski voditelj Kim Džong Un. Uslužbenec Bele hiše pa je nekoč dejal, da je Trump trdil, da je nacistični voditelj Adolf Hitler storil nekaj dobrih stvari.