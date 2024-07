Orban je prepričan o zmagi Trumpa na predsedniških volitvah v ZDA. V luči tega je posvaril, da mora EU najkasneje do novembra spremeniti svojo politiko v smeri miru, sicer bo to morala storiti po Trumpovi zmagi, ob tem pa priznati poraz in nositi politične posledice za to, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

"Evropa trenutno brezpogojno sledi politiki ameriške demokratske stranke, celo za ceno samouničenja," je dejal. Ob tem je opozoril, da sankcije EU proti Rusiji škodujejo predvsem evropskim interesom, saj so narasle cene energije.

Po njegovem prepričanju Bruselj trenutno vodi provojno politiko, a ne mara, da se temu reče tako, "ker mislijo, da podpirajo vojno v interesu miru".

Madžarski premier je ob tem pohvalil svojo mirovno misijo, v okviru katere je med drugim obiskal Moskvo, saj da sta od takrat z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom med drugim že govorila ameriški in švicarski kolega. Prepričan je še, da je mir v Ukrajini mogoče doseči le od zunaj, saj da če bi odločali Rusija in Ukrajina, miru ne bi bilo.