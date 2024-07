Rusija ukrajinske mirovne namere označila za kontradiktorne

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je ob robu obiska v Laosu dejal, da Rusija ne bo poslušala ukrajinskih mirovnih namer, in jih označil za kontradiktorne. Lavrov se je ob ukrajinsko mirovno politiko obregnil, potem ko je ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba obiskal Kitajsko in zatrdil, da "Kitajska podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine".

Lavrov je v prestolnici Laosa Viangchanu, kjer poteka zasedanje Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean), na vprašanja ruskih novinarjev odgovoril, da mu je kitajski zunanji minister Wang Yi zagotovil, da "kitajsko stališče do mirovnih pogajanj ostaja isto, torej da mora biti glede mirovnih pogajanj na obeh straneh soglasje".

Kuleba je v petkovem intervjuju za eno od kitajskih televizij namreč trdil, da Kijeva nihče ne more prisiliti v mirovna pogajanja in da Kitajska spoštuje ozemeljsko celovitost Ukrajine. To je nato potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in kitajsko stališče označil za jasen signal.

Lavrov je glede besed ukrajinskega zunanjega ministra Kulebe danes dejal, da "ni prvič, da bi Kuleba izjavil nekaj popolnoma nasprotnega od dejanskosti".

"Še pred kratkim so govorili o pogajanjih. Zelenski je govoril o pripravljenosti, da bi se usedli za mizo z ruskimi predstavniki. Ne poslušam jih, če sem odkrit," je dodal Lavrov.

Na dnevnem redu tridnevnega zasedanja zunanjih ministrov članic Aseana so konflikt v Mjanmaru in trenja v Južnokitajskem morju, kjer se je v zadnjih mesecih zgodilo več spopadov med filipinsko in kitajsko mornarico. Peking si lasti skoraj celotno morje in zavrača tako ozemeljske težnje drugih držav kot tudi mednarodno sodbo, po kateri zahteve Pekinga nimajo pravne podlage.