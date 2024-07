Novi napadi na Ukrajino: droni in rakete zadeli energetsko infrastrukturo

Ruska vojska je ponoči znova izvedla napade z raketami in brezpilotnimi letalniki na več ukrajinskih regij. V napadih na regiji Žitomir in Černigiv je bila poškodovana energetska infrastruktura, je danes sporočil ukrajinski energetski distributer Ukrenergo. O napadih medtem poročajo tudi iz Rusije, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah ukrajinske vojske so ruske sile proti Ukrajini izstrelile 22 dronov in najmanj eno balistično raketo iskander. Zračna obramba je nad regijami Herson, Sumi, Žitomir in Černigiv sestrelila 20 dronov, poroča portal ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform.

V ruskih napadih na regiji Žitomir in Černigiv je bila poškodovana energetska infrastruktura. V Žitomirju je bila oskrba z električno energijo po navedbah ukrajinskega distributerja Ukrenergo v jutranjih urah že obnovljena.

Napadli tudi rusko mesto Kramatorsk

Ukrajinski mediji so poročali tudi o ruskem napadu na mesto Kramatorsk v regiji Doneck, a za zdaj še niso znane informacije o morebitnih žrtvah in škodi.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je nad regijama Rostov in Kursk sestrelilo več dronov. Po poročanju lokalnih medijev naj bi bilo tarča napadov tudi skladišče orožja v bližini vojaškega letališča Saki na ukrajinskem polotoku Krim.