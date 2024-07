Putin zagrozil "vsem, ki poskušajo razdeliti rusko družbo"

Ruski predsednik Vladimir Putin je v danes objavljenem videonagovoru dejal, da "tisti, ki poskušajo z zastraševanjem ljudi razdeliti rusko družbo, izkoristiti verska ali domoljubna čustva, ne bodo uspešni". Dodal je, da so v tem primeru "povračilni ukrepi neizogibni", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V videoposnetku, ki ga je objavil Kremelj, je Vladimir Putin prisegel, da ne bo prizanesel nikomur, ki bo poskušal razdeliti rusko družbo, ter obenem poudaril učinkovitost in neomajno zvestobo ruskih preiskovalnih organov.

Putin je rusko prebivalstvo nagovoril ob dnevu preiskovalnih organov, ki ga v Rusiji obeležujejo danes, ter se poklonil ruskim agencijam in drugim državnim organizacijam, vključno z rusko obveščevalno službo FSB.

"Preiskovalci izkazujejo brezpogojno pripadnost domovini in njenim ljudem," je še dodal Putin.

Od sredine 70. let prejšnjega stoletja je Putin delal za sovjetsko tajno službo KGB in je bil med letoma 1985 in 1990 nameščen v Dresdnu v tedanji Vzhodni Nemčiji. Preden je postal predsednik, pa je med drugim vodil FSB, naslednico nekdanje sovjetske tajne obveščevalne službe KGB.

Rusija znova izvedla napade z droni na Ukrajino

Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade z brezpilotnimi letalniki na Ukrajino, pri čemer sta bili ranjeni dve osebi v mestu Izmail, so danes sporočile lokalne oblasti in dodale, da je bila poškodovana infrastruktura na tamkajšnjem pristanišču. Ena oseba je bila ubita v obstreljevanju Hersona, poroča ukrajinska tiskovne agencije Ukrinform.

Po navedbah ukrajinske vojske so ruske sile proti Ukrajini izstrelile 38 dronov. Zračna obramba, ki je bila sicer aktivna v regijah Odesa, Herson, Mikolajiv, Sumi, Žitomir, Kijev in Čerkaši, jih je 25 sestrelila. Dve osebi sta bili ranjeni v napadu z droni na Izmail v Odesi, ena oseba pa je bila ubita v ruskem obstreljevanju Harkova.

Še trije droni so po navedbah ukrajinske vojske vstopili v romunski zračni prostor. Romunsko obrambno ministrstvo je medtem potrdilo, da so v bližini vasi Plauru našli "ostanke drona ruskega izvora", poroča francoska tiskovna agencija AFP.