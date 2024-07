Ruska in kitajska bombnika so v sredo izvedli skupno patruljo nad Beringovim morjem, so danes sporočili z obrambnega ministrstva v Moskvi. Da so z letali prestregli štiri tuje bombnike v bližini Aljaske, so pred tem sporočili iz kanadsko-ameriškega zračnega poveljstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruska bombnika tipa tu-95 ub in kitajska xiana h-6 so v peturnem letu opravili skupno patruljo nad severnim Pacifikom, Beringovim in arktičnim Čukotskim morjem, so sporočili iz Moskve.

Kanadsko-ameriško Severnoameriško zračno poveljstvo (Norad) je pred tem sporočilo, da so štiri ruske in kitajske bombnike zaznali v t. i. aljaški identifikacijski coni, ki pa bistveno presega zračna prostora ZDA in Kanade, v katera letala niso vstopila.

Polet nad severnim Pacifikom, Beringovim in arktičnim Čukotskim morjem je trajal pet ur. Foto: Reuters

Norad je v izjavi za javnost navedel, da so bombniki ostali v mednarodnem zračnem prostoru in niso predstavljali nevarnosti, so jih pa kljub temu prestregli in spremljali z lastnimi letali. Da so bombnike nekaj časa "spremljali lovci tujih držav", so potrdili tudi v Moskvi.

Iz Pekinga pa so danes sporočili, da kitajsko-ruske dejavnosti "niso usmerjene proti tretji stranki" in da "nimajo zveze s trenutnimi mednarodnimi in regionalnimi razmerami".

Državi sta pri Beringovem prelivu ločeni le 100 kilometov

Kot navaja AFP, so takšni preleti zaradi bližine držav relativno pogosti.

Na najožji točki Beringovega preliva ZDA in Rusijo ločuje manj kot sto kilometrov, med Diomedovima otokoma, ki sta ločena med državama, pa je le štiri kilometri morja.