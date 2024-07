Ruska letala prestregla ameriške bombnike, morali so se vrniti

Ruska bojna letala so nad Barentsovim morjem preprečila prečkanje državne meje ameriškim strateškim bombnikom, ki so obrnili smer in se morali vrniti, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Kot so zapisali v izjavi, je vojska takoj, ko je v zraku opazila dva ameriška strateška bombnika B-52H, ki se približujeta ruski meji, dvignila bojni letali MiG-29 in MiG-31.

For the First Time in History; a Pair of U.S. Air Force B-52H Strategic Bombers are currently flying over Finland while being Escorted by Finnish F/A-18s, as a Show of Force against Russia. Earlier today the Russian Ministry of Defense claimed to have Intercepted a Pair of B-52s… pic.twitter.com/6TT3AuQZ5I — OSINTdefender (@sentdefender) July 21, 2024

Ruska letala vzletela v skladu z mednarodnimi pravili

"Ko so se ruski lovci približali, so ameriški strateški bombniki prilagodili smer in se obrnili stran od državne meje Ruske federacije," so zapisali. Dodali so, da so ruska bojna letala vzletela v skladu z mednarodnimi pravili o uporabi zračnega prostora nad nevtralnimi vodami.

Rusija se je s podobnimi incidenti soočila že v preteklosti, ko so njihova letala prestregla vojaška letala držav članic Nata, ki so v času visokih napetosti vojne v Ukrajini letela blizu njenih meja. Decembra leta 2022 so tako prestregli norveško izvidniško letalo P-3C Orion.