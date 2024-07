Žrtev ni bilo in ni poročil o morebitni večji škodi, je po navedbah agencije Reuters na Telegramu zapisal vodja vojaške uprave Kijeva Sergij Popko.

"Ti sistematični napadi ... z brezpilotnimi letali ponovno dokazujejo, da napadalec aktivno išče priložnost za napad na Kijev," je navedel. "Preizkušajo nove taktike, iščejo nove pristopne poti do prestolnice in poskušajo razkriti lokacijo naše zračne obrambe," je dodal.

Najmanj trije mrtvi

Ukrajinske zračne sile so po navedbah hrvaške tiskovne agencije Hina objavile na Telegramu, da je njihov sistem protizračne obrambe prestregel 35 od 39 dronov in dve raketi, ki jih je Rusija izstrelila ponoči na deset ukrajinskih regij. Koliko od teh izstrelkov je bilo usmerjenih v Kijev, ni navedla. Ruska stran se na navedbe še ni odzvala.

Iz severovzhodne in južne Ukrajine pa so v soboto poročali o ruskih napadih z raketami in topništvom, pri čemer naj bi umrli najmanj trije ljudje, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V napadu v kraju Barvinkove v regiji Harkov naj bi umrla 48-letni in 69-letni moški. Poškodovanih naj bi bilo okoli 50 stavb. V mestu Nikopol na jugu Ukrajine pa naj bi ruska vojska ustrelila 44-letnika.

Med žrtvami tudi otrok

Število smrtnih žrtev petkovega ruskega napada na igrišče v mestu Mikolajiv na jugu države se je medtem povzpelo na štiri, med njimi je otrok, 24 je bilo ranjenih, je na Telegramu sporočil župan Oleksander Senkevič, navaja AFP.

Ruske sile poročajo o novih pridobitvah na vzhodu Ukrajine. Po navedbah ruske tiskovne agencije Tass, ki se sklicuje na vojaške vire, je skoraj povsem pod ruski nadzor prešlo tudi mesto Krasnohorivka (rusko Krasnogorovka), ki leži severozahodno od mesta Doneck. Ruske sile trenutno po navedbah nemške tiskovne agencije dpa zasedajo približno petino ozemlja Ukrajine.