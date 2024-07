Rusija in Ukrajina izmenjali po 95 vojnih ujetnikov

Rusija in Ukrajina sta si izmenjali po 95 vojnih ujetnikov. Vojskujoči državi sta do zdaj izvedli več kot 50 izmenjav, v katerih sta izpustili več tisoč ujetnikov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je povedal, da so pri dogovoru o izmenjavi ujetnikov posredovali Združeni arabski emirati, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Medtem v Ukrajini še vedno pogrešajo okoli 42 tisoč ljudi, tako civilistov kot vojakov, je danes sporočilo ukrajinsko notranje ministrstvo.