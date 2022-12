Rusko letalo prestreglo norveško in mu prepovedalo prestop ruske meje

Rusko lovsko letalo MiG-31 je nad Barentsovim morjem prestreglo norveško izvidniško letalo P-3C Orion, je danes sporočil ruski nacionalni center za obrambne operacije. Kot so dejali, niso dovolili, da bi norveško letalo prešlo rusko mejo in se je kasneje obrnilo, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

"Posadka ruskega lovca je tarčo v zraku prepoznala kot pomorsko patruljno letalo norveških zračnih sil P-3C Orion in ga zasenčila nad Barentsovim morjem. Ni dovolila, da bi prišlo do kršitve državne meje Ruske federacije," so sporočili iz centra in dodali, da se je ruski lovec v bazo vrnil po tem, ko se je norveško letalo obrnilo od ruske meje.

"Let ruskega lovca je potekal v skladu s strogimi zahtevami glede uporabe mednarodnega zračnega prostora nad nevtralnimi vodami, ne da bi prečkal zračne poti ali letel nevarno blizu tujih letal," so še navedli pri centru.

Državi si delita tudi 198 kilometrov kopenske meje

Odnosi med Norveško in Rusijo so se od začetka vojne v Ukrajini precej zaostrili. Konec novembra je rusko zunanje ministrstvo na zagovor poklicalo norveškega veleposlanika v Moskvi, potem ko so norveške oblasti zaradi uporabe brezpilotnih letalnikov pridržale več ruskih državljanov.

Sodišče v mestu Tromso na severu Norveške je prav tako sodilo Andreju Jakuninu, sinu nekdanjega šefa ruskih železnic in domnevnega zaupnika ruskega predsednika Vladimirja Putina, ker je ta med obiskom arhipelaga Svalbard uporabil dron. Ruska ambasada v Oslu je oktobra ravnanje norveških oblasti označila za psihozo, pred nekaj dnevi je sodišče razsodilo v Jakuninovo korist.

Državi si sicer poleg slabih 24 kilometrov morske meje na skrajnem severu Evrope delita tudi 198 kilometrov dolgo kopensko mejo.