Poljska zvišala stopnjo pripravljenosti. Aktivirali tudi letala zveze Nato.

Ruske sile so danes zjutraj začele nove obsežne zračne napade na Kijev in druge regije v Ukrajini. Zaradi intenzivnih vojaških aktivnosti blizu ukrajinsko-poljske meje je poljska vojska zvišala stopnjo pripravljenosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah vodje vojaške uprave Kijeva Sergija Popka je ruska vojska ukrajinsko prestolnico napadla iz regije Saratov na jugozahodu Rusije z manevrirnimi raketami, izstreljenimi iz strateških bombnikov Tu-95MS. Ukrajinska obramba je nad Kijevom in blizu prestolnice sestrelila približno deset sovražnih raket, je Popko še zapisal na Telegramu. Dodal je, da po prvih informacijah ni bilo žrtev ali škode.

Preteklo noč je bila celotna Ukrajina že tretjič v zadnjem tednu dni v pripravljenosti na napade. Po Popkovih besedah je pripravljenost v Kijevu trajala dve uri. Rusija je z raketami in iranskimi droni danes napadla tudi okrožje Strij južno od mesta Lvov na zahodu Ukrajine, so sporočile tamkajšnje oblasti. Kot je dejal župan Lvova Andrij Sadovij, so napade izvedli z okoli 20 raketami in sedmimi brezpilotnimi letalniki, tarča napadov pa je bila kritična infrastruktura.

Aktivirali tako poljska kot letala zveze Nato

Kraj Strij je kakih 50 kilometrov oddaljen od meje s Poljsko, ki je zaradi ruskih napadov blizu svojega ozemlja zvišala stopnjo pripravljenosti. Operativno poveljstvo poljskih oboroženih sil je ponoči opazilo intenzivno dejavnost ruskega letalstva, je na družbenem omrežju Facebook sporočila poljska vojska. Dodala je, da so sprožili vse potrebne postopke za zagotovitev varnosti poljskega zračnega prostora in da stalno spremljajo razmere. Zapisali so še, da so aktivirali tako poljska letala kot letala zveze Nato.

Rusija je medtem v soboto zvečer sporočila, da je odbila napad desetih ukrajinskih raket, usmerjenih na mesto Sevastopol na polotoku Krim. Tamkajšnji guverner Mihail Razvojajev je na Telegramu še sporočil, da je v napadu umrl 65-letni civilist, ki so ga zadeli ostanki rakete, štirje ljudje pa so bili ranjeni, med njimi najstnik.