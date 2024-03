Bizaren prizor iz Rusije: se tako goljufa na volitvah? #video

Zgornji in spodnji videoposnetek je med ruskimi predsedniškimi volitvami, ki so potekale pretekli konec tedna, ujela varnostna kamera na volilnem mestu številka 5 na volišču 260, ki je bilo v eni od šol v Sankt Peterburgu, je razkril preiskovalni portal Agentstvo, ki ga vodi Roman Badanin. Gre za novinarja, ki je zaradi pogoste kritične drže do ruskih oblasti in oligarhov, povezanih z Vladimirjem Putinom, med drugim je preiskoval tudi njegovo hčerko in njenega moža, leta 2018 zaradi lastne varnosti zapustil Rusijo in se preselil v ZDA.

Najprej na kolenih, nato še na hrbtu

Prvi videoposnetek prikazuje žensko, ki se po kolenih prikrade do volilne skrinjice in vanjo začne vstavljati liste papirja, domnevno glasovnice. Z videoposnetka je razvidno, da je varnostnik, ki je v sosednjem prostoru, celo videl žensko, ki se ukvarja z volilno skrinjico, a ni ukrepal. Prvi ženski se nato pridruži še druga in skupaj nadaljujeta z vstavljanjem listov v volilno skrinjico.

Nato sledi bizaren prizor. Prva ženska se uleže na tla volišča in nase prevrne volilno skrinjico, domnevno z namenom, da bi premešala glasovnice v njej:

Kot poroča Agentstvo, resničnost posnetkov dokazujejo elementi v prostoru, ki se skladajo s fotografijami istega volišča, ki so bile objavljene na družbenih omrežjih in ruskih medijih.

Agentstvo navaja tudi vir iz stranke Pravična Rusija - Za resnico, katere pripadnica naj bi bila članica volilne komisije na istem volilnem mestu in kjer naj bi ugotovili, da se število glasovnic, oddanih v petek zvečer, ni skladalo s številom glasovnic, oddanih v soboto zjutraj.

Vladimir Putin je na volilnem mestu številka pet, kjer se je po kolenih plazila in z volilno skrinjico po tleh valjala neznana ženska, sicer prejel 81,28 odstotka glasov, so na družbenem omrežju X še zapisali pri Agentstvu.

