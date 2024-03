Eksplozije na volitvah v Rusiji: na volišča mečejo molotovke, zažigajo kabine in glasovnice

V Rusiji so se začele tridnevne predsedniške volitve, ki bodo Vladimirju Putinu zagotovo prinesle nov šestletni mandat, saj pravih protikandidatov ni. Volišča so se odprla zjutraj, nekateri državljani pa so se odločili bojkotirati volilni proces. Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki, ki prikazujejo, kako volivci zažigajo volilne kabine in glasovnice ter na volišča mečejo molotovke.

Na enem od posnetkov, ki ga je objavila neodvisna medijska organizacija SOTA, je videti starejšo žensko, ki je domnevno v Moskvi zažgala volilno kabino, zaradi česar je volišče zajel dim. Žensko je pridržala policija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Putin se poteguje za peti mandat

Volitve bodo v državi, ki se razprostira na 11 časovnih pasovih, trajale do nedelje zvečer, ko se ob 20. uri po lokalnem času zaprejo zadnja volišča v Kaliningradu ob Baltskem morju. Prve napovedi je pričakovati takoj zatem. Ruske državne agencije za javnomnenjske raziskave so že napovedale, da bo 71-letni Putin, ki je na oblasti že skoraj četrt stoletja in se poteguje za peti mandat, prejel več kot 80 odstotkov glasov. To bi bil zanj najvišji rezultat v zgodovini.

Putin ima sicer tri formalne tekmece, kar dajejo volitvam privid kredibilnosti. Tudi njihova politična stališča so naklonjena Kremlju in običajno podpirajo Putina. Kandidatom, ki so se izrekli proti Putinovi vojni v Ukrajini, so prepovedali kandidirati.

Predstavniki ruske opozicije, združeni okoli oporečnika Alekseja Navalnega, ki je umrl v zaporu, so Ruse pred volitvami pozvali k protestnim akcijam. Za nedeljo, zadnji dan volitev, načrtujejo simbolične proteste, ki naj bi potekali opoldne po lokalnem času v vseh ruskih regijah.

Volitve potekajo tudi v delih ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki jih zaseda ruska vojska in si jih je Moskva priključila septembra 2022. Na volišču v Hersonu na jugu Ukrajine se je po poročanju AFP danes sprožila eksplozivna naprava, podstavljena v zabojniku za smeti. Mrtvih in ranjenih pri tem ni bilo, je sporočila tamkajšnja volilna komisija.