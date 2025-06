Vrhovno sodišče ZDA je danes sklenilo, da zvezni sodniki ne morejo blokirati izvršnih ukrepov predsednika ZDA na celotnem ozemlju države, ampak le za države, posameznike in skupine, ki so vložile tožbo. Po poročanju ameriških medijev to velja za pomembno zmago predsednika Donalda Trumpa.

Vrhovno sodišče je odločalo o tožbi vlade Donalda Trumpa proti sodnim odločitvam, ki so blokirale njegov izvršni ukaz o ukinitvi avtomatičnega državljanstva za vse, ki so rojeni na ozemlju ZDA, poroča televizija ABC.

Vendar pa Trumpovi odvetniki niso vložili tožbe proti blokadam, ampak le proti pooblastilom posameznega zveznega sodnika, da sprejme blokado izvršnega ukaza za celotno ozemlje ZDA. Sodišče ni sprejelo odločitve o tem, ali je poseg v pravico do državljanstva ustaven ali ne.

Trumpov ukaz so doslej blokirala vsa sodišča, kjer so bile vložene tožbe. Enaindvajset republikanskih držav se z njegovim ukazom strinja in Trumpova prepoved se bo načeloma tam lahko uveljavljala, dokler je ne bo ustavila nova tožba.

"Nobena pravica ni več varna"

Liberalna sodnica Sonia Sotomayor je v odklonilnem mnenju manjšine treh liberalnih sodnic zapisala, da je šlo za odkrito sprenevedanje Trumpove vlade, ki se zaveda neustavnosti ukinitve pravice do državljanstva z rojstvom in želi to ukiniti na drug način, konservativna večina pa je to vladno igro sprejela. "Nobena pravica ni več varna. Vlada se lahko jutri odloči za prepoved molitve ali zaplembo orožja po ZDA," je zapisala Sotomayor.

Sodnica Amy Comey Barrett je v mnenju večine zapisala, da se prošnji vlade za delno zadržanje predhodnih odredb, če so odredbe širše, kot je potrebno za zagotovitev popolne pomoči vsakemu tožniku, ki je upravičen vložiti tožbo.

Pravni strokovnjaki to razlagajo kot odločitev, ki se je izognila glavnemu vprašanju, pravici do državljanstva. Trump želi pravico do državljanstva med drugim omejiti le na rojene v ZDA, pri katerih je državljan ZDA vsaj eden od staršev.

Trump se je pritoževal, da noseče tujke prihajajo v ZDA rojevat samo zato, da otrok dobi državljanstvo, kar konservativci v ZDA označujejo za porodni turizem.

Omejitev pooblastil zveznih sodnikov za uvajanje blokad predsedniških ukrepov po vsem ozemlju ZDA je revolucionarna novost. Trumpovi kritiki se bojijo, da bo predsednik sprejel še več neustavnih ukrepov.