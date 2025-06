Po Aragčijevih besedah z ZDA ni bil sklenjen nikakršen dogovor o začetku novih pogajanj, temveč gre zgolj za špekulacije.

Šef iranske diplomacije se je s tem odzval na navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovega posebnega odposlanca Stevea Witkoffa o načrtu za nadaljevanje pogovorov prihodnji teden, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah več virov televizije CNN v ozadju vseskozi potekajo pogovori med Washingtonom in Teheranom, stikov pa naj strani ne bi prekinili niti med 12-dnevno izraelsko-iransko vojno, v katero se je z napadom na iranske jedrske objekte vključila tudi ameriška vojska.

ZDA naj bi Iranu ponujale do 30 milijard dolarjev (25,6 milijarde evrov) naložb v civilni jedrski program. Eden izmed virov je pojasnil, da si Trumpova vlada prizadeva, da bi ta znesek prispevale zalivske države.

Vprašanje bogatenja urana je ključna točka razhajanj v pogajanjih. Iran namreč vztraja, da je to pravica, ki mu pripada, medtem ko ZDA in Izrael na to nočejo pristati.

Trump sicer vztraja, da je z napadom na Iran tamkajšnji jedrski program zavrl za več desetletij. Zadnji spopad na Bližnjem vzhodu je Izrael sprožil z navedbami, da je Iran tik pred razvojem jedrskega orožja. Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) ni našla dokazov, ki bi kazali na to, da Iran razvija jedrsko bombo.

Demokratski senator Trumpa obtožil namernega zavajanja javnosti glede napada na Iran

Demokratski senator iz Connecticuta Chris Murphy je po četrtkovem sestanku predstavnikov ameriške vlade s člani kongresa na temo sobotnih napadov na iranske jedrske objekte obtožil predsednika ZDA Donalda Trumpa, da namerno zavaja javnost, poroča ameriška televizija NBC.

Murphy se je skupaj s kolegi udeležil sestanka, na katerem so predstavniki vlade podrobno opisali škodo, ki so jo ameriški napadi prejšnji konec tedna povzročili na iranskih jedrskih objektih. Namen napadov je bil uničiti iranske jedrske zmogljivosti in državi preprečiti pot do razvoja jedrskega orožja.

Prve obveščevalne informacije po napadih so po poročanju CNN in drugih ameriških medijev pokazale, da so iranski jedrski program morda zavrli le za nekaj mesecev, Trump pa vztraja, da je bilo vse popolnoma uničeno.

V to so kongresnike skušali prepričati tudi državni sekretar Marco Rubio, obrambni minister Pete Hegseth in direktor Cie John Ratcliffe. Nacionalna direktorica za obveščevalne dejavnosti Tulsi Gabbard na sestanku ni sodelovala, ker je bil Trump nezadovoljen, potem ko je v kongresu poročala, da Iran ne namerava razviti jedrske bombe, poroča NBC.

"Še vedno se mi zdi, da smo iranski jedrski program zavrli le za nekaj mesecev. Nedvomno je bila programu povzročena škoda, vendar se trditve, da smo njihov jedrski program uničili, ne zdijo utemeljene. Menim, da predsednik ni govoril resnice in je namerno zavajal javnost," je dejal Murphy.