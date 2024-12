Ansambel Saša Avsenika je pretekli konec tedna nastopil v ljubljanski Hali Tivoli in navdušil občinstvo. Igrali so tako največje uspešnice iz zakladnice bratov Avsenikov kot hite, ki jih je ustvarila nova generacija s Sašom Avsenikom na čelu.

"Navdajajo me predvsem občutki hvaležnosti, da nam je uspelo in da nam je bilo to namenjeno," je po koncertu povedal Sašo Avsenik, ki je nedavno presenetil z novico, da mora zaradi zdravstvenih težav za nekaj časa odložiti harmoniko. Kljub temu še naprej nastopa s svojim ansamblom, namesto harmonike pa je v Hali Tivoli prijel za orglice.

Foto: Žan Zajc, Innea studio

"Hala Tivoli mi predstavlja pravi pojem glasbene tradicije – ne le zaradi same dvorane, temveč tudi zato, ker je tukaj svoje obletnice praznoval že Ansambel bratov Avsenik," je še povedal po koncertu, "zdaj smo lahko na istem mestu tudi mi obeležili svojo 15. obletnico z vrhunskim in srčnim občinstvom."

Ansambel bratov Avsenik v Hali Tivoli ob 25-letnici delovanja Foto: arhiv družine Avsenik

Poudaril je, da ga osrečuje, da imajo zvesto občinstvo: "V teh 15 letih rastejo skupaj z nami in postajajo vedno številčnejši. Kamorkoli pogledaš, vidiš prijatelje, znance, sosede. Lahko sem srečen, da imamo tako zvesto občinstvo, ki je tako dobro sprejelo moje stanje in se z nami veselilo ob tako pomembnem mejniku."

Takšno je bilo vzdušje v razprodani Hali Tivoli:

"Res imamo srečo, da lahko počnemo to, kar počnemo," je še dejal Sašo Avsenik, ki se s svojim ansamblom že pripravlja na koncert v mariborski Dvorani Tabor 21. decembra.