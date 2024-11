Sašo Avsenik je prek družbenih omrežij sporočil, da mu je bolezen za vsaj nekaj časa preprečila igranje harmonike. Na koncertih svojega ansambla bo še vedno prisoten, a bo harmoniko namesto njega igral drug glasbenik.

"Spoštovani prijatelji Ansambla Saša Avsenika, za vas imam danes eno izredno novico. V letošnjem letu so se mi na desni roki začele pojavljati težave, ki jih do zdaj nisem poznal. Nekateri ste to že opazili. Šel sem od zdravnika do zdravnika in iskal nasvet, kaj lahko naredim," je v posnetku, ki ga lahko vidite tukaj, dejal Sašo Avsenik.

Redka nevrološka bolezen

Prejšnji teden je pri specialistu v Hannovru v Nemčiji končno dobil diagnozo. "Diagnosticirali so mi bolezen, ki se ji reče fokalna distonija. Gre za redko nevrološko bolezen in lahko vam povem, da smo se v Avsenikovi družini že srečevali z nečim podobnim, ko je imel stric Vilko grafičen spazem ali pa Franc Košir težave z ustnicami," je povedal in ob tem poudaril, da ostaja optimističen.

Ob novici pa je izrazil željo, da bi mu skupaj z njegovim ansamblom oboževalci še naprej stali ob strani. "Nekaj časa bomo imeli dodatnega člana na harmoniki. Kmalu se vidimo," je dejal vnuk legendarnega Slavka Avsenika.

Ansambel Saša Avsenika bo nemoteno deloval naprej in tudi Sašo bo prisoten na vseh koncertih ter tako še naprej širil bogato Avsenikovo zapuščino, je poudaril. "Naj živi Avsenikova glasba. Veselim se vseh koncertov, ki prihajajo. 7. decembra se vidimo v Hali Tivoli, 21. decembra pa bomo večer najlepših prazničnih melodij ponovili še v mariborski Dvorani Tabor," je sklenil.