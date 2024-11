"Stara fotografija. A velikokrat si predstavljam, da takole gleda name od tam gori. Velikokrat se vprašam, kaj bi mi rekel, kaj bi si mislil ... Če bi bil ponosen name," je zapisala vnukinja Slavka Avsenika, 28-letna pevka Monika Avsenik Langus, ki je dodala, da bi njen dedek prav danes praznoval svoj 95. rojstni dan.

Foto: Instagram/monikaavsenik

Monika Avsenik pripela tudi posebno pesem, ki povezuje celotno družino

Poleg svoje objave, ki ji je dodala tudi fotografijo izpred nekaj let, je pripela še povezavo na pesem z naslovom Veter nosi pesem mojo, ki jo je dedek Monike Avsenik napisal in jo posvetil svoji družini, saj je bil večino leta na turneji. Z ženo Brigito sta se namreč dogovorila, da se bo vsakič, ko jo bodo zaigrali, s pesmijo spomnil nanjo. Napisal je glasbo za sicer instrumentalno skladbo, žena Brigita pa ji je dala naslov.

"In danes veter nosi tvojo pesem še glasneje," je še v spomin na dedka, ki se je rodil 26. novembra 1929 v Begunjah na Gorenjskem, zapisala vnukinja Monika Avsenik. Slavko Avsenik je sicer v starosti 85 let umrl 2. julija 2015.

Izdala novo pesem

Tudi Monika Avsenik se tako kot njen dedek posveča glasbi. V zadnjem obdobju se je intenzivno posvetila solo glasbeni karieri, pred dnevom pa tudi izdala svojo novo pesem z naslovom Tebi, ki jo je ustvarila skupaj z avtorjem Damjanom Pančurjem in pod budnim očesom svojega moža, basista Anžeta Langusa Petrovića, ki je pomagal pri produkciji skladbe.

Nedavno pa je pevka že drugič nastopila ob boku legendarnega tenorista Andree Bocellija na Poljskem. Gre za drugi nastop slovenske pevke z italijanskim tenoristom, s katerim je prvič zapela konec avgusta v puljski Areni. O njunem nastopu in srečanju je spregovorila tudi za naš portal in priznala, da jo je pred koncertom najbolj skrbela sama izvedba pesmi, pa tudi to, da ga bo spoznala, tik preden stopi na oder. In ravno to se je zgodilo. "Mogoče je bolje, da je bilo tako, ker bi lahko tudi otrpnila in ostala brez besed. Vem, da glasbenik njegove slave ne potrebuje debat z oboževalci," je še za Siol.net povedala pevka.

