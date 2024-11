Slovenska pevka Monika Avsenik je imela znova čast nastopiti z legendarnim italijanskim tenoristom Andreo Bocellijem. Tokrat jo je povabil v razprodano areno Tauron v Krakov, kjer sta skupaj zapela več pesmi, med drugim tudi Vivo per lei in Can't Help Falling in Love. Njun nastop si oglejte v zgornjem posnetku.

"Kakšna čast! Spet! Hvaležna, kolikor sem lahko. Hvala, Andrea Bocelli, hvala njegovi ekipi in hvala Krakov. Noč za spomine!" je po koncertu, ki se ji bo za vedno vtisnil v spomin, na družbenem omrežju Instagram zapisala 28-letna pevka.

Poleg več skladb ob boku Bocellija je Monika Avsenik izvedla tudi samostojno pesem. Prisotne v razprodani dvorani je navdušila s pesmijo I Have Nothing, ki jo je v originalu izvajala Whitney Houston. Nosila je čudovito obleko v bleščeči modrozeleni barvi.

Poljski mediji so zapisali, da je koncert izjemnega tenorista privabil tako ljubitelje opernih arij kot ljubitelje popularnih balad. In dodali: "Bocelli je ob spremljavi orkestra, zbora in posebnih gostov na odru ustvaril nepozabno vzdušje."

Drugo srečanje v roku treh mesecev

Gre za drugi nastop slovenske pevke z italijanskim tenoristom, s katerim je prvič zapela konec avgusta v puljski Areni. Kasneje je o njunem nastopu in srečanju spregovorila tudi za naš portal in priznala, da jo je pred koncertom najbolj skrbela sama izvedba pesmi, pa tudi to, da ga bo spoznala, tik preden stopi na oder. In ravno to se je zgodilo. "Mogoče je bolje, da je bilo tako, ker bi lahko tudi otrpnila in ostala brez besed. Vem, da glasbenik njegove slave ne potrebuje debat z oboževalci," je povedala.

Celoten intervju preberite na spodnji povezavi:

Na letališču izgubili njene kovčke

Kot je bilo razvidno iz njenih objav na družbenih omrežjih, pa ji je bila sreča ob drugem koncertu bolj naklonjena. Pred samim koncertom je imela čast z njim izmenjati tudi nekaj besed in se mu še bolj zahvaliti za edinstveno priložnost. Kljub temu pa celotna pot ni minila brez težav, na poti v Krakov so njej in njenemu partnerju Anžetu Langusu Petroviću na letališču izgubili kovčke.

Legendarni italijanski tenorist je v Krakovu nastopil tudi v nedeljo, in sicer kot gost na božičnem koncertu svojega sina Matea Bocellija.

Preberite tudi: