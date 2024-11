Osemindvajsetletna pevka je novico delila na družbenem omrežju Instagram in dodala pripis Drugi del. Kot je zapisala, je zaradi njegovega ponovnega vabila "počaščena in neopisljivo vesela". Skupaj bosta znova zapela v soboto v areni Tauron v Krakovu.

Poglejte posnetek njunega prvega skupnega nastopa v Pulju:

Prvič sta skupaj zapela konec avgusta na koncertu v puljski Areni. Tam je Andrea Bocelli obeležil 30-letnico svoje kariere, v kateri je klasično glasbo popeljal na vrhove svetovnih pop lestvic. Izvedla sta njegovo uspešnico Vivo per lei.

O njunem nastopu in srečanju je nedavno spregovorila tudi v intervjuju za Siol.net. Priznala je, da jo je najbolj skrbelo, da ga bo spoznala, tik preden bo stopila na oder, in to se je tudi zgodilo. "Mogoče je bolje, da je bilo tako, ker bi lahko tudi otrpnila in ostala brez besed. Vem, da glasbenik njegove slave ne potrebuje debat z oboževalci," je povedala.

Njena strast je popularna glasba

Monika Avsenik je 28-letna pevka iz Gorenjske, ki prihaja iz ene najbolj prepoznavnih glasbenih družin v Sloveniji. Vnukinja Slavka Avsenika ni uspešna le v solo karieri, ampak tudi kot spremljevalna pevka Jana Plestenjaka in Gregorja Ravnika ter članica zasedbe Perpetuum Jazzile.

Kot samostojna pevka je do zdaj izdala skladbi Nedelja in Nisem več edina, s katero je na poletnem festivalu Melodije morja in sonca v Portorožu zasedla četrto mesto.

